Šlachta o odchodu od policie: Dospěl jsem k závěru, že už nejsem schopen víc dokázat

První dny v civilu prožil bývalý celní policista a ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta. Má za sebou práci v roli elitního vyšetřovatele. „Hrozně moc věcí bych dnes udělal jinak," připouští v pořadu Osobnost Plus muž, který v červnu 2013 vedl zásah na Úřadu vlády. Chystá se psát knihu a počká si, bude-li o něj zájem v politice. Osobnost Plus Praha 19:00 14. prosince 2019

Jak z pozice bývalého elitního vyšetřovatele hodnotíte vyšetřovací práce na kauze Čapí hnízdo?

Těžko se hodnotí, když neznáte spis. Když se potom dívám na určité závěry, které dělají někteří právníci a někteří erudovaní lidé, tak se až divím. Takové závěry mohou dělat pouze lidé, kteří si ten spis načtou a vědí, co ve spise důkazně je.

Hostem Osobnosti Plus je Robert Šlachta

V obecné rovině, když to vztáhnu k té práci, kterou jsem dělal, tak je docela těžko pochopitelný čas prověřování v té době, než byl podán návrh na obžalobu. Potom rozhodnutí státního zástupce, které následně zvrátilo čtyři roky prověřování.

Ten, kdo trestní řízení zná, ví, že dozorový státní zástupce s týmem policistů musí být, nebo měl by být, v jedné linii. Policisté jsou spolu se státním zástupcem po celou dobu vyšetřováni kontrolováni.

Pan Šaroch (státní zástupce Jaroslav Šaroch, pozn. red.) je tedy jedním bode procesu vyšetřování, kterému nerozumíte?

Samozřejmě. Za celou dobu, kdy jsem byl ředitelem a pracoval v trestním řízení, tak se mi stalo, že mi bylo zastaveno vyšetřování z důvodu nedostatečné důkazní situace. Ale to, že by se po čtyřech letech prověřování tímto způsobem celá kauza zastavila, to se mi v praxi nestalo.

Přijde vám normální, že se případ vrací panu Šarochovi? Poté, co nejvyšší státní zástupce (Pavel) Zeman naznal řadu chyb, ke kterým v případu došlo?

Ano. Na druhou stanu si neumím představit, že by ten případ po čtyřech letech dozorování měl vzít někdo jiný. Měl by ho nastudovat a měl by ho zpracovat jiný tým policistů. To by se samozřejmě ukázalo na čase zpracovávání. Myslím si, že pokud Pavel Zeman shledal pana Šarocha kompetentním případ zkontrolovat a dodělat, tak to je pravda.

Jedna z věcí, které mně jako laikovi připadala, že padá spíše na hlavu vyšetřovatelům, je nedostatečné zjištění skutkového stavu. Jde toto pochybení za policisty?

To se dotýká jak dozorového státního zástupce, tak i policistů. Když se totiž sděluje obvinění, dozorový státní zástupce rozhoduje o stížnostech. Rozhoduje o tom, co si dávají obhájci obviněných. Je to složitý proces.

Když jste - jako bývalý elitní vyšetřovatel - případ zvenku sledoval, jeví se vám, že jde všechno tak, jak má?

Až na závěr, samozřejmě. Pokud je tam taková doba, je tam zjevné obvinění. Ve sněmovně bylo vyžádáno ke stíhání. Po tu dobu to fungovalo. Ale najednou se to tím závěrem obrátilo. Každopádně jak říkám: mluvíme o tom a neznáme spis, neznáme důvody. Nechtěl bych dělat věštce. Mně se zdá, že - po těch letech - je to vůči týmu policistů divné.

Od doby, co jste vstoupil do budovy Českého rozhlasu, se pořád usmíváte. Spadl vám kámen ze srdce, že jste odešel do civilu?

Ano, je to jeden z důvodů. Po dobu 29 let, kdy jsem byl ve služebním poměru, jsem to cítil tak, že jsem v zaběhlých kolejích a měl bych mít nějaké mantinely.

Za celou dobu, co jsem byl ve službě, to bylo vidět i mediálně a i někteří politici se o mně tak vyjadřovali. Jakým způsobem přistupuji k práci, jak vidí systém mé práce, k mé osobě. Novináři se vyjadřovali k tomu, čím jsem prošel, například šetřením Generální inspekce bezpečnostních sborů. Myslím si, že to byly desítky oznámení.

Tím jste ale procházel, než jste nastoupil na generální ředitelství. Týkalo se to vašeho elitního vyšetřovacího týmu. Nyní jste byl v relativním klidu, a přesto jste od policie odešel.

V relativním klidu jsem byl, ale za poslední rok ve mně uzrálo rozhodnutí. Dospěl jsem k závěru, že ve funkci už nejsem schopen víc dokázat. Toužím po osobním životě. Posledních 17 let jsem žil víceméně na ubytovnách. Vyhodnotil jsem si všechny věci, okolnosti a můj přínos k tomu. Měl jsem pod sebou 700 lidí, takže to úplná pohoda není.

Mně přijde zvláštní, že odejdete z vyšetřovatelské funkce, kde byl tlak největší, nyní žijete v tlaku mnohem menším, a přesto odejdete. Co bylo tím spouštěčem?

Už mám nějaký věk, je mi 48 let, práce už není stejná, jako když mi bylo 30. Samozřejmě hrálo roli více faktorů - byli tam kamarádi, byl tam tým a to, co jsme vytvořili. Já jsem byl workoholik toho nejtvrdšího zrna. Takže přirozeně jsem z toho nasazení scházel, protože tlak na celní správě nebyl takový jako u policie.

Postupně jsem začal přemýšlet i o soukromí a dalších věcech. O tom, co můžu ovlivnit na místě, kde jsem. Nemůžu říct, že by tady ten tlak byl menší, když se podíváte například na články o celní správě.

Zprávy o celní správě se ale nemohou srovnávat se zprávami o zásahu na úřadu vlády.

To bych ani nesrovnával. Poslední kapkou pro mě byla kauza, kterou medializoval i Český rozhlas. Předávali jsme tehdy velkou daňovou kauzu policii. Informace utekla ven a já už jsem si říkal, že v tom systému a v takové spolupráci už být nechci.

Dalo by se říct, že rozbití Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu byla vaše největší profesní bolest?

Ano, přestože jsem jsem s tím počítal.

Co se změnilo po rozpadu Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu? Máte pocit, že má policie o reorganizaci lepší, horší, nebo stejné výsledky?

V podstatě nikdo z architektů reorganizace tam nyní nepůsobí. Odešly desítky policistů. Nyní se naplňují slova, která jsem říkal na začátku. Je to neřiditelný celek, je to jiný systém práce.

Je nevyhnutelné, aby rozdílné výsledky práce byly vidět? Ptám se proto, že lidé teď řeknou, že je z vás cítit ublíženost. Ale budou výsledky vidět černé na bílém?

Myslím si, že když vezmete zprávy Nejvyššího státního zastupitelství a vezmete ho za poslední tři roky, tak to tam je a je to tam řečeno. Kvalita toho, co se zpracovává nyní, nedosahuje kvality toho, co se zpracovávalo předtím. Ale nemůžete hodnotit celek, protože se sloučily dva útvary, je to více lidí. Beru to spíše v té náladě. Na mě to působí dojmem, že nikdo nechce, aby to fungovalo.

Bývalý elitní policista Robert Šlachta dále mluvil o své připravované knize. Celý rozhovor si můžete poslechnout v pořadu Osobnost Plus.