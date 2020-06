Na doživotí odsouzený vrah Tempel uspěl ve Štrasburku. Jeho případ může znovu otevřít Ústavní soud

Doživotně odsouzený český vrah Robert Tempel uspěl u Evropského soudu pro lidská práva. „Soud shledal dvojí porušení práva na spravedlivý proces. Jednak v délce trestního řízení a v tom, jak bylo vedeno,“ řekl pro iROZHLAS.cz vládní zmocněnec při Evropském soudu pro lidská práva Vít Schorm. Muž, který byl spoluvězněm recidivisty Jiřího Kajínka, se tak nyní může znovu obrátit na český Ústavní soud. Aktualizováno Praha 13:16 25. 6. 2020 (Aktualizováno: 13:38 25. 6. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Tempel | Zdroj: Profimedia

Krajský soud v Plzni Roberta Tempela čtyřikrát osvobodil, ale pražský vrchní soud zprošťující verdikt pokaždé zrušil. Tempel byl pravomocně odsouzen na doživotí až po přesunutí případu ke Krajskému soudu v Praze v roce 2009.

Policie dopadla posledního člena Berdychova gangu. Muž s iniciály J.P. se skrýval nedaleko Seattlu Číst článek

Definitivní tečku za kauzou udělal v roce 2012 Ústavní soud, který odmítl Tempelovu stížnost. Řízení tak trvalo celkem deset let a jeden měsíc. Stížnost ke štrasburskému soudu podal Tempel v roce 2012.

A právě v obou těchto aspektech vidí Evropský soud pro lidská práva pochybení. „Délka řízení byla nepřiměřená a řízení probíhalo tak, že Vrchní soud v Praze opakovaně rušil rozsudky krajských soudů. V podstatě až na popáté byl pan Tempel odsouzen. Podle štrasburského soudu to vypadalo tak, jako by už krajský soud neměl na vybranou, aby jeho rozhodnutí u Vrchního soudu prošlo a musel dotyčného odsoudit,“ vysvětlil pro iROZHLAS.cz Schorm.

Český stát má proto Tempelovi vyplatit odškodné v součtu zhruba 13 000 eur (zhruba 350 000 korun).

Odsouzený vrah tak nyní podle Schorma může požádat Ústavní soud o obnovu řízení jeho předchozí stížnosti. „Ústavní soud potom posoudí, jaké dopady by to rozhodnutí štrasburského soudu mělo mít,“ popsal vládní zmocněnec. „Vyslovil bych očekávání, že by Ústavní soud zrušil následně rozhodnutí obecných soudů a pan Tempel by prošel novým procesem,“ dodal.

19 let ve vězení

Vraždy, za něž byl Tempel potrestán, se staly na lesním parkovišti u Hruškové na Sokolovsku. Tempel zde předal své oběti 400 000 korun za auto, které si prý chtěl koupit. Následně muže zastřelil. Zasáhl i druhého muže a poté jej bil do hlavy železnou tyčí s kusem betonu a montážním klíčem. Obě těla následující den zakopal ve Staré Vodě na Chebsku.

Tempel se hájil tím, že vraždu nespáchal on, ale člověk zvaný Biftek, jenž byl také na místě činu a jenž později v Tempelově kauze vystupoval jako klíčový svědek. Podle Tempela šlo v případu o drogy a zavraždění mladíci do lesa přijeli, aby Biftekovi splatili dluh. Tempel také tvrdí, že se mu středočeský krajský soud doživotím pomstil za to, že dříve odmítl vypovídat v kauze někdejšího pražského Odboru pro boj s organizovaným zločinem, který byl provázaný s Berdychovým gangem.

Tempel později požadoval po státu odškodné 280 000 korun za nepřiměřenou délku trestního řízení. Městský soud v Praze minulý rok připustil, že mužova práva byla porušena, ale částku mu nepřiznal s tím, že by to bylo v příkrém rozporu s obecnou představou o spravedlnosti.

