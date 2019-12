Dluhy, vyšetřování i vyloučení z asociace. Festival Rock Heart v roce 2020 podle starosty nebude

Lordi, Powerwolf, Dymytry a naposledy Apocalyptica. To je jen krátký seznam kapel, které vystoupily během čtyř ročníků na festivalu Rock Heart v Moravském Krumlově. Nyní se ale festival potýká s vážnými problémy. Byl vyloučen z asociace festivalů a kvůli trestnímu oznámení policie vyšetřuje jeho pořadatele. Jak serveru iROZHLAS.cz řekl starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina (TOP 09), pátý ročník v roce 2020 s největší pravděpodobností nebude. Moravský Krumlov 7:01 18. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Leták rockového a metalového festivalu Rock Heart | Zdroj: Facebook Rock Heart

„Máme do konce roku 2019 platnou smlouvu s Veronikou Hájkovou, která je pro nás zástupce pro konání festivalu Rock Heart. Zároveň víme, že organizátor Martin Janíček je mimo republiku. Víme, že jsou velké problémy, a víme, že má spoustu dluhů. Myslím si, že na 95 procent Rock Heart v roce 2020 nebude,“ popsal situaci serveru iROZHLAS.cz starosta Moravského Krumlova.

Pořadatel rockového a metalového festivalu ale zatím o zrušení dalšího ročníku oficiálně neinformoval. Poslední zpráva na facebookovém účtu je z konce října a představuje interpreta, který se má v roce 2020 v Moravském Krumlově představit. Nasmlouvány mají být celkem čtyři kapely: ruští Welicoruss a z Česka Hypnos, John Wolfhooker a Debustrol.

O tom, že by se příští ročník festivalu neměl konat, zástupce kultovních thrashmetalových Debustrolů nebyl informován. „Jediné, co vím já, je, že se na facebooku objevila zpráva, že pořadatel zpronevěřil peníze a festival nebude. Nic oficiálního mi nikdo neřekl,“ sdělil serveru iROZHLAS.cz Martin „Kolinss“ Kolínský, zástupce kapely.

Lístky za tisícovku

Informaci o zpronevěření peněz z prodaných vstupenek na další ročník zveřejnil hudební magazín Regiolist Music a mediální partner festivalu Print-Video Music TV. Podle nich také Martin Janíček pobývá v USA.

„I my jsme byli zneužiti jako mediální partner festivalu pro následující rok. Velmi nás mrzí, že pro propagaci festivalu byla použita reklama v našich reportážích s Arakain a Lucií Bílou, Škwor, Citron, Bastard, Motorband, Doga, Forrest Jump…,“ napsala za společnost Print-Video Music TV na facebooku Jitka V. Pánková.

Kvůli těmto informacím už vznikly na facebooku dvě uzavřené skupiny pro lidi, kteří si již lístky na Rock Heart zakoupili v jedné z prvních dvou sérií. Jejich cílem je se spojit a podat společnou hromadnou žalobu na pořadatele.

Cena vstupenek se podle starosty Třetiny pohybovala kolem tisíce korun a zakoupit je bylo možné v městském informačním centru v Moravském Krumlově nebo na stránkách festivalu. Nyní je již tato možnost nedostupná.

Vyloučení z asociace

Že se nebude další ročník festivalu konat v roce 2020, podle Třetiny naznačuje i vyřazení Rock Heart z festivalové asociace Festas: „Vyloučili ho pro neplnění povinností vůči lidem, kteří měli na festivalu nasmlouvané různé služby.“

Tím se moravskokrumlovský festival dopustil porušení etického kodexu asociace. „Vycházíme ze zpráv dodavatelů, kteří na festivalu působili,“ potvrdil výkonný ředitel asociace Festas Marek Vohralík.

Vyloučení podle něj navrhl jiný z členských festivalů, který pomáhal na Rock Heart domlouvat interprety, a proto bude také pravděpodobně patřit mezi poškozené. Vohralík ale nechtěl zveřejnit, o koho přesně jde.

Asociace se snažila získat vyjádření pořadatelů na důvodná podezření. „Bohužel ale nemáme nějakou konkrétní zpětnou vazbu od pořadatele, protože na kontaktních údajích, které máme k dispozici, nekomunikuje už více než dva měsíce,“ dodal Vohralík.

Zástupci rockového a metalového festivalu se nezúčastnili ani listopadového jednání asociace, kam byli pozváni a kde se projednávalo právě jejich vyloučení. „Bez jejich přítomnosti došlo k tomu, že členská základna v souladu se stanovami festival vyloučila,“ doplnil výkonný ředitel.

Na to, že se s pořadateli nelze spojit, si stěžoval také starosta Moravského Krumlova. Server iROZHLAS.cz se také pokusil získat vyjádření pořadatelů, na zaslané otázky ale do vydání článku nereagovali.

Pátý ročník v roce 2021?

Jednáním pořadatelů se již zabývá policie. „Trestní oznámení v souvislosti s festivalem Rock Heart v Moravském Krumlově jsme přijali. V současné době je předmětem šetření. Teprve na základě výsledků šetření rozhodneme o tom, zda se jedná o trestný čin, a o případné právní kvalifikaci,“ sdělila serveru iROZHLAS.cz policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová.

Starosta Třetina je zklamaný, že festival, který byl podle něj pro město prospěšný, takhle dopadl. „Mrzí mě, že si spousta lidí nakoupila lístek na rok 2020, ale my nemůžeme za problémy organizátora. Jako město jsme souhlasili s tím, aby se v areálu zámku festival konal. Byl jsem z něj nadšený, ale to, co se stalo, neumím nějak ovlivnit a za město Krumlov se těm lidem omlouvám.“

Třetina ale věří, že letošní ročník nebyl poslední. „Konáme přípravy pro ročník 2021. Bavíme se s lidmi, kteří by ten festival chtěli udělat, a řešíme, jestli ho uděláme, jak ho uděláme a tak dále,“ doplnil.

Festival Rock Heart pro milovníky tvrdé hudby vznikl v roce 2016 a už tehdy na jednodenní akci přilákal tisíce návštěvníků a známé kapely, jako například Helloween. O rok později se prodloužil na dva dny a fanoušci se mohli těšit na kapely jako Amon Amarth, Powerwolf, Lordi nebo Sonata Arctica. V roce 2018 pak přijeli Hammerfall, Epica nebo Dragonforce. V zatím posledním ročníku pak vystoupila Apocalyptica, King Diamond, U.D.O. nebo Arakain s Lucií Bílou.