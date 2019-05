Rodičovská jako slib na dluh? ‚Je to marketingový slovník, v realitě ty peníze nejsou,‘ říká ekonom

Rodičák bude. S takovou premiér Andrej Babiš (ANO) přišel na pondělní mimořádnou tiskovou konferenci k návrhu státního rozpočtu pro příští rok. „Po intenzivním jednání jsme ty peníze našli,“ ohlásil hned v úvodu. Kde přesně celkem 8,6 miliardy na navýšení rodičovského příspěvku vezme, už ale neřekl. Část opozice tak mluví o slibu na dluh, který načasoval úmyslně před volbami do europarlamentu. Praha 6:00 23. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) | Foto: Deml Ondřej | Zdroj: ČTK

„Chtějí to pokrýt z příjmů, které jsou teprve v plánu. Jsou to fiktivní peníze,“ říká pro server iROZHLAS.cz pirátský poslanec a člen sociálního výboru Lukáš Kolářík.

Jeho slova potvrzuje také hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek, který výroky premiéra považuje za předčasné. „Tyto peníze se nenašly, kdyby ano, tak nemáme deficit rozpočtu 40 miliard korun. Je to marketingový slovník vlády. V realitě ty peníze nejsou,“ uvedl.

Nejde přitom pouze o rodičovský příspěvek, který by se měl od nového roku zvýšit o 80 tisíc. Babiš na společné tiskové konferenci s ministryní Alenou Schillerovou (za ANO) slíbil také zvýšení investic a platů učitelů či růst důchodů o 900 korun.

Vyšší výdaje chtějí krýt chystanými rozpočtovými opatřeními. Jde třeba o snížení počtu úředníků, další fáze elektronické evidence tržeb, zavedení digitální daně pro internetové giganty či zvýšení daně z některých hazardních her. Podle odhadu ministerstva financí by tak mělo do státní kasy přitéct oproti loňsku navíc 89 miliard korun.

Sliby na dluh

Má to však jeden háček. Jsou to stále nejisté peníze. „Bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet ekonomika v dalších letech a jestli se budou měnit daně. Takže ty peníze jisté nejsou, měly by být. Otázka ale je, jestli to ministerstvo financi dokáže dobře odhadnout a spočítat,“ doplnil ekonom Marek.

Zmíněné návrhy musí navíc ještě projít legislativním procesem. „To znamená, že pokud by něco takového mělo být, tak to musí ještě projít sněmovnou a celkově legislativním procesem, a to je minimálně na rok. Takže to krytí by do rozpočtu přišlo až třeba v dalším roce,“ dodává poslanec Kolářík.

I tak ale není jisté, že se peníze z nových příjmů v rozpočtu na pokrytí rodičovského příspěvku skutečně použijí. Vyplývá to alespoň z reakce resortu financí.

„Prostředky získané nejen těmito kroky jsou zdrojem pro krytí výdajové strany rozpočtu, nelze však jednoznačně určit, zda peníze z daného příjmu budou určeny na konkrétní výdajovou položku,“ uvedla Šárka Šmolíková z tiskového odboru ministerstva.

Babiš však bude zřejmě hledat i další cesty, jak desítky miliard nutných na pokrytí všech slíbených položek najít. Jednou z nich je zřejmě i vznik Fondu národního rozvoje, do něhož by podle premiéra mohly už v příštím roce odvést čtyři největší tuzemské banky asi šest miliard korun.

Sám Babiš na aktuální dotazy serveru iROZHLAS.cz zaslané prostřednictvím SMS neodpověděl.

Rodičovská jako kampaň

Poslanec Kolářík také považuje za podezřelé načasování celé konference. „Jelikož to oznámil v týdnu před eurovolbami, tak mi to přijde, že se jedná o předvolební tah. Načasování je podivné, přitom se o tom bavíme už delší dobu,“ doplnil zákonodárce.

S tím souhlasí také poslankyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která se o zvýšení rodičovského příspěvku už dříve zasazovala. „Obě dvě strany (koaliční partneři ANO a ČSSD – pozn. red.) měly určitě velkou vůli oznámit to takto, aby právě ty statisíce rodin, kterých se to týká, měly důvod volit tyto strany. Otázka ale je, jestli tento slib je dostatečně pokryt,“ popsala.

Podobně mluví také poslanec KSČM Jiří Dolejš z rozpočtového výboru. „Já to beru tak, že politický slib je politický slib a že nepřestane platit týden po volbách. Všichni teď drží předvolební rétoriku a nechtějí být konkrétní, dosažitelné to ale asi je,“ řekl zákonodárce.

Nejdříve se ale podle Dolejše musí na financování shodnout koalice ANO a ČSSD. „Musí to dát všechno na stůl. Zatím je to takové povídání hlavně na tiskovkách a v médiích. My to tedy budeme rozhodně požadovat, abychom se bavili konkrétně, protože té mlhy bylo už dost,“ doplnil.

První návrh novely se zvýšením rodičovské ministerstvo práce předložilo loni v září, několikrát se pak měnil. Koalice se nejdřív dohodla, že se příspěvek zvedne nadvakrát – o 40 tisíc korun letos od července a o dalších 40 tisíc korun do konce volebního období.

V listopadu pak ANO a ČSSD oznámily, že rodičovskou chtějí zvýšit od roku 2020 rovnou o 80 tisíc korun všem rodinám s dětmi do čtyř let. Letos v březnu se dohodly na tom, že by se mělo přidat od ledna jen rodičům novorozenců. Po vlně kritiky plán znovu přehodnotily.