Lidovci napadnou u Ústavního soudu nově schválené zvýšení rodičovské. Mluví o diskriminaci

Návrh připravují lidovečtí senátoři ve spolupráci s iniciativou #TAKÉPEČUJEME. Předloží ho poté, co novelu podepíše prezident Miloš Zeman a vejde v účinnost.

Rodičovská by se měla v lednu zvýšit o 80 tisíc korun asi 280 tisícům rodičů dětí do čtyř let, kteří budou dávku zrovna pobírat. Zvýšení rodičovské podle schváleného znění by mělo příští rok vyjít na 8,6 miliardy korun.

Podle iniciativy a podle některých opozičních politiků na přidání nedosáhne 70 tisíc rodin s potomky do čtyř let, které už dosavadní příspěvek 220 tisíc korun vyčerpaly.

Úřad práce zaznamenal v posledních týdnech zvýšený zájem rodičů o snížení měsíční dávky a prodloužení čerpání. Opoziční ODS už avizovala, že připraví novelu, která stav napraví.

Koaliční debaty

Poslanci v úterý odmítli snahu senátorů, aby jej dostali i rodiče s dětmi do čtyř let věku, kteří příspěvek v dosavadní výši už vyčerpali.

Sněmovna opoziční návrhy na rozšiřování okruhu rodin s nárokem na vyšší příspěvek odmítla už v listopadu, kdy o novele hlasovala poprvé. Senátní varianta se týkala zhruba 70 tisíc rodin s dětmi mladšími čtyř let, tedy zhruba pětiny. Stát by to vyšlo na dalších přibližně 2,6 miliardy korun.

Růst příspěvku také opět vyvolal debatu i v koalici, když ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD chtěla v úterý na poslední chvíli prosadit senátní variantu. U koaličního hnutí ANO ale narazila, v úterý tak před poslanci požádala o podporu sněmovního znění.

A opoziční poslanci pak mluvili o obratu Maláčové. Předseda SPD Tomio Okamura označil politiku ČSSD za galimatyáš, podle šéfa frakce ODS Zbyňka Stanjury Maláčová „sklopila uši“ a selhala.

Ministryně se zastal předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček, jenž pravici vyčetl, že za její vlády se nepřidávalo, ale škrtalo. „Co jste dokázali vy? Nic,“ řekl Hamáček na adresu pravicových poslanců. Následovala slovní přestřelka mezi nimi a sociálními demokraty.