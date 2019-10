Na rodičovské dávky se peníze najdou. I bez schválení toho pochybného daňového balíčku, uvedl Rakušan

Poslanec a předseda hnutí STAN Vít Rakušan uvedl, že se nesmíří s tím, aby se zvyšovala daň na Sportku nebo výhry lidí nad 100 tisíc Kč až o 15 %, a zároveň se nezdanily bedny, do kterých patologičtí hráči házejí peníze. „V takovém případě (a kdyby neprošly tři pozměňovací návrhy klubu STAN), bychom daňový balíček nepodpořili,“ řekl.

Daňový balíček zahrnuje třeba zvýšení spotřební daně na líh a tabákové výrobky, zvýšení poplatků za zápis do katastru nemovitostí, sázky a výhry ze sázek a hazardu nebo zdanění rezerv pojišťoven. Celá opozice, a to včetně SPD, ale plánuje ve Sněmovně obstrukce.

Expert a poslanec ODS Jan Skopeček dokonce řekl, že „ministryně připravuje rozpočet na základě nereálných čísel a potom se narychlo snaží schválit legislativu, aby alespoň nějak vyšel. Jestli tohle není ukázka neschopnosti ministryně financí, tak už nevím co.“

STAN ruku nezvedne

„STAN daňový balíček v této podobě rozhodně podpořit nemůže. Zajímavé ale je, že vláda s jeho příjmy počítá už v návrhu státního rozpočtu na rok 2020. To svědčí o tom, že si jsou jisti, že v této podobě balíček protlačí. To ale podle našeho názoru až tak jisté není,“ uvedl Rakušan.

Další zajímavostí při projednávání daňových změn prý je, že „vláda přichází s falešnou argumentací, co se týče zdanění hazardu a tvrdého alkoholu. Ministr sice tvrdí, že jim nejde čistě jen o příjmy, ale aby lidé nebyli závislí na kouření, hazardu nebo alkoholu.“

Rakušan ale říká, že by se měli nejdřív zeptat odborníků, protože závislost na alkoholu začíná tím, že lidé v České republice konzumují ve velké míře pivo nebo víno. „Jenže daňový balíček se týká pouze tvrdého alkoholu. Takový postup je nesmírně populistický a odborníci na závislosti nad tím jen kroutí hlavou.“

Rodičovský příspěvek

Vláda přišla i s tím, že neschválení balíčku bude znamenat například to, že se nezvýší rodičovský příspěvek na děti.

„Přece není zvýšení této dávky… navázáno na to, že se v Česku zvýší daně. Kdybychom se bavili o rozpočtu, který nemá 40 miliardový deficit v době konjunktury, ale je vyrovnaný, má ambice, je proinvestiční a hledaly by se nějaké peníze na rodičovské dávky, tak bychom to provázání chápali. Ale i tak se na tak užitečnou věc peníze najdou, bez ohledu na to, jestli se tento pochybný daňový balíček schválí, nebo ne.“

Předseda STAN by měl i recept, kde ušetřit. „V roce 2020 se počítá se zrušením šesti tisíc pracovních míst. Zároveň ale přibude 900 příslušníků bezpečnostních sborů, tisíc vojáků, 1600 učitelů nebo 3150 neučitelských profesí. My ale říkáme, že státní aparát, především ten úřednický, je stále větší a větší. Přes dlouhodobé proklamace vlády, že její prioritou bude snižování úředníků.“

Ušetřit až 106 miliard

Prý by se přitom na provozu státu dalo šetřit, a to zjednodušením státní správy, reálnou digitalizací. „Tím by stát byl schopný ušetřit až 2 % HDP, a to je v našich podmínkách 100–106 miliard. Kdyby se tohle vládě povedlo, tak určitě bude i na ten rodičovský příspěvek i bez zvyšování daní.“

Aparát státních úředníků by se prý měl vejít do čísla 400 tisíc. „V roce 2019 ale měla tato země 475 tisíc státních zaměstnanců… Primárně by se ale mělo šetřit v případě úředníků… Ne, že bych jim vyčítal nějakou lenost, nebo že by snad nepracovali. Ale protože ty procesy jsou tady tak složité. Podívejte se na všechny ty finanční úřady nebo správy sociálního zabezpečení. Česko je na špičce EU, kolik personálně investujeme do toho, aby naše státní správa vůbec byla schopna svého provozu.“

