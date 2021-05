Rodiny kvůli nevyčerpanému rodičovskému příspěvku přišly průměrně o 80 tisíc. Novela by to měla změnit

Víc než 10 tisíc rodin každý rok nedočerpá rodičovský příspěvek. Stát díky tomu ušetří miliardu. Nárok na celkových 300 tisíc korun automaticky zaniká s narozením dalšího dítěte. Státu tak tyto rodiny podle zjištění Radiožurnálu loni nechaly v průměru 80 tisíc korun. To by se nově mělo změnit a zbylé peníze by rodinám mohly být vyplaceny jednorázově. Počítá s tím novela zákona O státní sociální podpoře. Jenže změna se nebude týkat všech. Praha 18:01 7. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nárok na celkových 300 tisíc korun automaticky zaniká s narozením dalšího dítěte (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay | CC0 1.0,©

Když nastávající maminka Dáša Fejtková zjistila, že do rodiny na přelomu září a října přibude miminko, začala rychle počítat. Stále totiž ještě čerpá rodičovský příspěvek na svého rok a půl starého syna.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o nedočerpaných rodičovských příspěvcích

„Hned jak jsem se dozvěděla, že jsem těhotná, tak jsem si navýšila částku na maximální výši, kterou jsem mohla čerpat,“ říká Radiožurnálu.

Namísto 11 tisíc teď Fejtkové od státu chodí na účet každý měsíc o devět tisíc víc. Mladá maminka se tak chce vyhnout situaci, kdy peníze na prvního syna nedočerpá. Příspěvek se totiž dá pobírat jen na nejmladší dítě v rodině, narozením dalšího potomka nárok na zbylou částku zaniká.

„Bohužel za současné legislativy nebudu mít možnost vyčerpat celou částku rodičovského příspěvku a tuším, že bych vracela částku okolo 20 až 40 tisíc, podle toho, jestli se miminko narodí v září nebo v říjnu,“ vysvětluje.

Podle Fejtkové není její případ ojedinělý. Kvůli posouvání doby založení rodiny partneři často plánují potomky s krátkým věkovým rozestupem. „Spousta našich přátel se dokonce rozhodla mít děti ještě blíž po sobě s tím rizikem, že přijdou o velké peníze. V jednom případě dokonce vím, že až o 50 tisíc, a i přesto se rozhodli, že si takto chtějí děti po sobě pořídit,“ uzavírá nastávající maminka.

Zvýšením rodičovského příspěvku se bude zabývat Ústavní soud. Podání podepsalo 45 senátorů Číst článek

Podle mluvčí úřadu práce Kateřiny Beránkové rodiny v průměru nedočerpají desítky tisíc korun.

„V roce 2019 rodiny nedočerpaly 2,2 % rodičovských příspěvků v průměrné výši 53 900 korun. V loňském roce rodiče nedočerpali 3,8 % vyplácených rodičovských příspěvků. V průměru tzv. nedobrali 79 600 korun,“ popisuje Beránková.

Podpora porodnosti

To by se nově mohlo změnit, alespoň s tím počítá novela zákona z pera poslance Hnutí ANO Aleše Juchelky. Příspěvek by jednorázově mohly dočerpat rodiny, ve kterých se další dítě narodí od července letošního roku.

Podle Juchelky se tak podpoří porodnost. „Jedním z důvodů, proč nemají druhé dítě, jsou i důvody ekonomické a dočerpání toho rodičovského příspěvku by tomu mohlo pomoci z toho důvodu, že se nemusí čekat s početím dalšího dítěte do rodiny po dočerpání rodičáku.“

Jenže pravidlo nebude platit plošně – podmínkou bude, aby před narozením dalšího dítěte alespoň jednomu rodiči šel stanovit minimální denní vyměřovací základ – tedy aby pracoval jako zaměstnanec nebo si jako podnikatel platil nemocenské pojištění.

Proti homosexuálům vůbec nic nemám. Klasickou rodinu ale tvoří žena a muž, myslí si Okamura Číst článek

Na dočerpání rodičovské tak nedosáhne řada OSVČ nebo studentky – podle dat ministerstva práce a sociálních věcí je to každá třetí rodina.

„Za prosinec roku 2020 činil celkový počet příjemců rodičovského příspěvku cca 310 tisíc. Z tohoto počtu nebyl u 75 tisíců příjemců doložen nebo stanoven denní vyměřovací základ a u zhruba 26 tisíc příjemců nepřevýšilo 70 % třicetinásobku denního vyměřovacího základu současnou hraniční částku 10 000 korun,“ vypočítává mluvčí resortu Jan Denemark Nováček.

Podle poslance Juchelky měl původně zákon platit pro všechny stejně: „Defacto to nemělo politickou podporu, protože spousta poslanců tvrdila, že to sociálno v rámci společnosti si právě tito ekonomicky neaktivní lidé vybírají třeba v dávkách v hmotné nouzi, v dávkách další sociální podpory.“

Zákon už schválili ve třetím čtení poslanci a bude ho projednávat Senát. Pokud jej horní komora schválí a podepíše prezident, mohl by začít platit od července.