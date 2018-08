‚Neštěstí, které se může stát kdekoliv.‘ Rodina Čecha, kterého zabil žralok, se vrátila do Česka

Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří ČR Jana Papeže klienti mířící do stejného hotelu nepanikaří. Že by se chtělo více lidí z místa vracet, nezaznamenala ani cestovní kancelář Fischer. Několik klientů s dotazem na změnu zájezdu zaznamenala agentura Invia.

Zíma uvedl, že rodina by už měla být v ČR, cestovní kancelář dohromady s pojišťovnou následně zajistí repatriaci zesnulého. To však podle něj může trvat dny i týdny, policie chce tělo vyšetřit, aby se zjistilo, jaký druh žraloka útočil. Žraloka pak budou chtít podle Zímy tamní úřady zabít.

Pláž u místa, kde se neštěstí stalo, je podle něj uzavřená. „V oblasti Marsá Alam doporučujeme klientům, aby se koupali v hotelových zátokách a mělčích lagunách a určitě neplavali na otevřené moře daleko od břehu,“ dodal.

'Bereme to bez paniky'

Podle Papeže jsou zatím reakce klientů cestovních kanceláří pragmatické. „Bere se to jako neštěstí, které se může stát kdekoliv. Je to bráno jako příroda, která taková je. Ani klienti, kteří míří do toho samého hotelu, nestornují, bereme to všichni naštěstí bez paniky jako věc, která může nastat,“ řekl Papež.

Podle Jana Bezděka, mluvčího CK Fischer, delegáti nezaznamenali, že by lidé chtěli rušit dovolenou. Potvrdila to i mluvčí CK Firo-tour Eva Němečková, podle které se většinou ani lidé delegátů na podrobnosti neptají.

„Jaký bude vliv na prodej zájezdů do Egypta, se teprve ukáže v příštím týdnu,“ dodal Petr Šatný z CK Alexandria. Ani podle něj nechce nikdo zájezd stornovat.

Agentuře Invia se podle jejího marketingového ředitele Michala Tůmy ozvalo do deseti klientů s dotazem na změnu zájezdu, většinou šlo o pozdější odjezdy za více než deset dní.

Okolnosti úmrtí českého turisty vyšetřuje egyptská policie. Jak v pátek uvedl Zíma, neštěstí se stalo kolem 15:00. „Napadl ho pravděpodobně žralok v hlubší vodě pod molem,“ řekl. Egyptské úřady podle něj zadržely poblíž místa neštěstí obchodní loď s dobytkem, jejíž posádka je podezřelá z toho, že přes zákaz házela uhynulá zvířata do moře.

Letos v březnu zemřel v nemocnici v egyptském letovisku Hurgada Čech na selhání srdce. Loni byla rovněž v Hurgadě pobodána česká turistka, která později zemřela. Vyšetřování její smrti stále není uzavřeno.