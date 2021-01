Chyby v rezervačním systému stát opravil, omylem sebraná rodná čísla nechal z databáze Googlu smazat

Rezervační systém k očkování proti onemocnění covid-19 krátce po spuštění předával rodná čísla seniorů společnosti Google. Jak server iROZHLAS.cz informoval, docházelo k tomu kvůli bezpečnostní chybě, kdy se rodná čísla předávala prostřednictvím webové adresy, čímž docházelo k jejich automatickému sběru nástrojem Google Analytics.

Státní agentura NAKIT, která má vývoj rezervačního systému na starosti, chybu opravila hned po zastavení první vlny registrací v pátek 15. ledna. V krajním případě se tak do databází Googlu mohla dostat rodná čísla prvních několika desítek tisíc tisíc zájemců o očkování, záleží ale, kolik z nich se skutečně pokusilo zarezervovat termín, kterých bylo ze začátku volných jen dva tisíce.

Podle Vladimíra Rohela, který v agentuře NAKIT vede sekci bezpečnosti, jsou nyní omylem sebrané údaje zlikvidované. Společnost Reservatic, která pro stát provozuje část registračních formulářů, požádala společnost Google o odstranění záznamů z pátku. Sledovací kód na stránce s objednávacím formulářem totiž patřil této firmě.

Fotogalerie (3)



„Dali jsme informaci na Úřad pro ochranu osobních údajů, co se stalo,“ doplnil pro server iROZHLAS.cz Rohel.

Politici problém popírali

Přitom ještě na úterním zasedání sněmovny ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) problém popíral. „Jednu ze zásadních nepravd, a to se tedy musím ohradit, že by registr sdílel údaje o pojištěncích s Googlem,“ prohlásil při debatě na plénu.

Podobně chybu odmítal i ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). „Prosím pěkně, tam se vůbec nedávají rodná čísla,“ tvrdil v nedělní Partii na Primě s tím, že se do rezervačního systému zadávají čísla pojištěnců. Vzápětí připustil, že se rodné číslo dá z čísla pojištěnce vyčíst (v případě českých občanů jde o jedno a to samé, pozn. red.).

Že by se rodná čísla mohla posílat společnosti Google, odmítl v pondělním rozhovoru pro Český rozhlas Plus i šéf IT agentury NAKIT Vladimír Dzurilla.