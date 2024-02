Mnozí z těch, kteří se prohlásili za organizátory, nemají se zemědělstvím nic společného, říká Výborný

Do Prahy přijeli v pondělí protestovat zemědělci proti tzv. Green Dealu. „Demonstrace v Praze nemá mnoho společného s bojem za podmínky zemědělců. Pořádají ji i lidé, kteří se netají podporou Kremlu.“ To zopakoval premiér Petr Fiala z ODS. Zemědělci předali v 11.00 ministrovi zemědělství Marku Výbornému své požadavky. „Snažíme se velmi aktivně pomáhat zemědělcům,“ popisoval Výborný na Radiožurnálu. Rozhovor Praha 13:41 19. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Mnozí z těch, kteří se prohlásili za tu skupinu deseti svolavatelů nebo organizátorů, tak mnozí z nich vůbec nemají nic zemědělstvím společného,“ popisuje Výborný | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

O demisi asi neuvažujete. Možná to někdo skandoval, ale není to ten požadavek. Vy jste v pondělí ráno řekl Českému rozhlasu Plus, že jste trpělivě diskutoval před budovou resortu s demonstranty, zároveň, že vás vypískali. Nebo alespoň tak to popisovaly agentury. Jak tu situaci vidíte vy?

Tak to, že to byla nějaká vypjatá situace, kde nějaký pískot byl, to je pravda. Ale to přece je úkolem nás politiků, vést debatu, vést dialog s lidmi i s těmi, kteří třeba mají problémy a jsou nespokojení.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor s ministrem zemědělství Markem Výborným k pondělnímu protestu zemědělců

Já to považuji za to, co mám jako politik, jako ministr dělat. Proto jsem dneska opakovaně, myslím, že celkem třikrát byl během svého pracovního programu před budovou ministerstva a snažil jsem se vést debatu primárně s těmi, kteří přišli kvůli problémům zemědělství.

A co jste se od nich dozvěděl?

Nedozvěděl jsem se nic nového, protože já vedu trpělivě debatu s jejich zástupci, nevládními organizacemi, už víc jak půl roku a není to tak, že bych dneska prozřel a začal ty věci řešit.

My opravdu připravujeme některé změny, které se například týkají toho přehršle byrokracie a administrativy. Snažíme se tlačit i Evropskou komisi, to je důležité. Já příští týden v tuto dobu, v tento čas budu na jednání Rady ministrů v Bruselu.

ONLINE: Farmáři v Praze dorazili na Malostranské náměstí. Traktory nechali u ministerstva zemědělství Číst článek

To bude jeden z hlavních bodů. Mimochodem, já jsem ho zařadil už před měsícem na to jednání. Je to počet kontrol jedné z věcí, která znamená zjednodušování, satelitní sledování půdy a není možné, aby počty kontrol rostly.

Čili tady se snažíme velmi aktivně pomáhat zemědělcům. Stejně tak to, co často zmiňují a zmiňovali to někteří dnes a já jsem rád, že se jim mohlo dát pozitivní řešení, že pro příští sezonu by neměli mít povinnost nechávat část půdy ležet ladem, až bude možné ji oset dusík vázajícími plodinami.

Tak to jsou jenom důkazy toho, že opravdu nesedím na ministerstvu a nemám ruce v klíně, ale komunikuji jak s nevládními organizacemi, tak samozřejmě jezdím do toho terénu.

Já se s těmi farmáři, zemědělci se potkávám, což je vždycky lepší, než se potkat takto na ulici v této vyhrocené atmosféře díky některým dalším, kteří se na to jakoby nalepili, ale je lépe se potkat přímo v tom terénu.

OBRAZEM: Část zemědělců přijela protestovat do Prahy. ‚Zastavme greendealovou šikanu,‘ demonstrují Číst článek

Není zjednodušení tvrdit, že organizátoři dnešní akce sledují jenom politické cíle?

Já jsem to tady dneska opakoval několikrát a říkám, někteří z těch organizátorů a skutečně to je dohledatelné, ty jejich výroky, sledují své vlastní politické cíle. Mnozí z těch, kteří se prohlásili za tu skupinu deseti svolavatelů nebo organizátorů, tak mnozí z nich vůbec nemají nic zemědělstvím společného.

Jsou to lidé, kteří stáli v čele anti-očkovacích demonstrací během COVIDu a podobně. A to mě mrzí, protože ono to bohužel ničí to, oč rok tady nebo tři čtvrtě roku usiluji spolu se zemědělci a farmáři a to je pozitivní obraz českých farmářů a českých zemědělců v očích veřejnosti.

Ono se to velmi těžko vysvětluje. Když potom slyšíte slova pana odborářského předáka Dufka tak mně je z toho smutno, protože tímto opravdu ten pozitivní obraz zemědělství v očích veřejnosti, a tady nejde o mě, ale jde o zemědělství jako takové, tak ho nezlepšíme. To je škoda.



Ve čtvrtek 22. vás čeká další, tentokrát evropský protest zemědělců. Potom 29. února jednání s částí z nich. Kde vidíte tedy prostor pro kompromis? V čem můžete požadavkům zemědělců vyjít vstříc?

Tak my jsme určitě ve shodě v těch opatřeních, které by snížily byrokracii. Připravujeme jakýsi antibyrokratický balíček, a to ne s úředníky, ale s těmi zemědělci, s těmi farmáři tady na ministerstvu.

Mám pochopení pro problémy, které zemědělce trápí. I mně vadí přebujelá byrokracie, proto po EK chci její výraznou redukci. Pravidla pro zemědělce musí být realistická a nezavalovat je zbytečnými povinnostmi. Rád si od zemědělců vezmu konkrétní podněty na změny, které lze udělat. pic.twitter.com/saih0mxYGm — Marek Výborný (@MarekVyborny) February 19, 2024

Bavíme se o tom, jak přenastavit společnou zemědělskou politiku tak, abychom zachovali podporu těm malým farmám. To je důležité. To jsme měli nakonec a máme to v programovém prohlášení vlády. Jsem rád, že jsme to naplnili, ale zároveň se ukazuje, že problém mají ty středně velké podniky od 500 do 2000 hektarů a tam se budeme snažit směřovat pomoc například zacílením investičních podpor pro to, aby dokázali své podniky rozvíjet, včetně živočišné výroby, která je také důležitá.

Tak to jsou všechno ty konkrétní věci. Já věřím, že část věcí se podaří i směrem k vytvoření tlaku na Evropskou komisi příští pondělí v Bruselu. A tu čtvrteční demonstraci, na rozdíl od té dnešní, tak o ní sem jednak informován od vedení Agrární komory a já to vnímám částečně jako podporu tomu našemu mandátu českému pro to jednání mimořádné Rady ministrů příští pondělí.