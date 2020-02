V Rohozné na Jihlavsku orkán Sabine poškodil na 50 střech. Některé domy je měly jen pár let staré

Jen na obecním majetku způsobil pondělní silný vítr v Rohozné na Jihlavsku škodu okolo tří milionů korun. Podle starostky Štěpánky Šteflové mu stačila minuta na to, aby se prohnal v úzkém pásu přes obec a poškodil takřka 50 nemovitostí včetně rodinných domů, hospodářských budov a hasičské zbrojnice.

Bez elektřiny je po bouři Sabine ještě 7500 domácností, kalamita už je jen na jihu Čech Číst článek

Meteorologové nevyloučili, že mohlo jít o tornádo. Větrný vír popsali i někteří obyvatelé obce. Ve prospěch poškozených rodin chce obec vypsat veřejnou sbírku.

Přeháňky jsou lokální a tak i nejsilnější větrné projevy v nich, uvedl Peter Hruška z brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu. „Ale skutečně nelze vyloučit, že se ojediněle vyskytlo i tornádo. Ty taky vznikají při silnějších přeháňkách a bouřkách za určitých podmínek, které včera (v pondělí – pozn. red.) trochu byly,“ řekl Hruška.

V Rohozné, kde žije asi 400 obyvatel, stojí přibližně 250 nemovitostí. Pondělní vítr zasáhl z velké části hospodářské objekty včetně kravínu s kravami připravenými telit se.

Vítr odnesl nové střechy

„Vzalo to krov, posunulo nám to asi metr do boku a přední strana se úplně vychýlila,“ řekla místostarostka Věra Řezníčková, jejíž rodina má hospodářství. Statik podle ní nařídil odstranění poškozené části stavby. Krávy musely dočasně do ohrady.

5018 zásahů při bouři Sabine. Hasiči vyjížděli třicetkrát víc než v běžných dnech Číst článek

Od úterý rána v obci pomáhají dobrovolní hasiči i pracovníci technických služeb nedaleké Třeště. Zdemolován musel být obecní sklad. Klempířská firma začala pracovat také na dvou nejpoškozenějších rodinných domech. Jejich střechy byly takřka nové, podobně jako u hasičské zbrojnice, které kromě krytiny chybějí i oba štíty.

Střecha na hasičské zbrojnici je stará dva roky. Podobně jsou na tom i dva nejpostiženější rodinné domy. Jedna ze střech je stará dva roky, druhou dokončili loni na podzim, řekla starostka.

Silný vítr zasáhl vesnici v pondělí dopoledne. Až do večera pak čtyři jednotky hasičů pomáhaly provizorně zakrývat poničené střechy. Někde chybělo jen pár tašek, jinde vítr strhl celou střechu. Nejponičenější jsou podle starostky hospodářské budovy, které nemá řada lidí vůbec pojištěné.