Výběr z iROZHLASu, ročník 2018: nejzávažnější kauzy, štěpné rozhovory, objevné reportáže i unikátní datařina

Není to malé číslo. Za letošek vydal iROZHLAS.cz více než 21 tisíc článků. Mise zpravodajského serveru Českého rozhlasu má ovšem jiné cíle než počty článků a kliků. Snažíme se o původní, nestranné a vyvážené zpravodajství. Nabízíme výběr toho nejlepšího, co redakce v roce s osmnáctkou na konci vydala.

Jen loni vyplatil Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond na pojištění plodin a zvířat bezmála půl miliard korun. Na dotace určené pro malé a střední firmy přitom dosáhly i dceřiné společnosti některých velkých koncernů. Šlo třeba o skupinu Agro Měřín pozemkového magnáta Gabriela Večeři či společnost Agrofert, kterou nynější premiér Andrej Babiš loni převedl do svěřenského fondu. Na základě zjištění serveru iROZHLAS.cz nařídilo ministerstvo zemědělství prověrku vyplácených peněz. A jaký byl výsledek? Garanční fond sice odmítl, že by pochybil, nakonec ale pravidla dotačního programu upravil tak, aby vyhrazené peníze čerpali skutečně jen malí zemědělci.

Server iROZHLAS.cz popsal příběh Hany, kterou již sedm let pronásleduje psychicky nemocný muž. Soud ho za to dokonce již podmíněně potrestal, na čas skončil v léčebně, s útoky ale nepřestal, naopak je letos začal stupňovat a za mladou ženou přišel do práce. I když porušil podmínku, policie konstatovala, že kvůli schizofrenii ho nelze potrestat, a stalker Hanu nadále pronásledoval. Redaktor serveru iROZHLAS.cz muže našel a vyzpovídal. Mimo jiné tvrdil, že sám sebe za stalkera nepovažuje. Policie na základě zveřejněného materiálu případ znovu otevřela, nakonec ale konstatovala, že muže kvůli psychické nemoci i nadále nelze stíhat.

Je to rok, co se Michaela Danelová stala stálou fotografkou iROZHLAS.cz. Den co den vyráží do terénu, aby čtenářům nabídla obraz z míst, kde operují rozhlasoví reportéři. Tady je výběr jejich nejpůsobivějších snímků.