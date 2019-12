Do Mostu, na Letnou i za vrcholnými politiky. Rok 2019 objektivem fotografky iROZHLAS.cz

Spolek Milion chvilek pro demokracii do ulic Prahy a dalších českých měst opakovaně dostal desetitisíce lidí, dvakrát zaplnil i pražskou Letnou. Poprvé od revoluce 1989 na letenskou pláň dorazilo několik set tisíc lidí.

Český rozhlas v rámci 30letého výročí od sametové revoluce vytvořil projekt Rozděleni svobodou. Ve spolupráci se sociology zmapoval, jaké jsou v Česku společenské třídy a co lidi doopravdy rozděluje. Studii doplnily profily jednotlivých tříd a rozhovory a reportáže ze života jejich zástupců.

Objetivu fotografky iROZHLAS.cz neuniklo ani město Most, které se dostalo do centra pozornosti díky seriálu Most!. Ten se stal nejsledovanějším komediálním seriálem České televize poslední doby.