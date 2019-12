Exkluzivní průzkum: 45 % Čechů věří, že rok 2020 bude úspěšnější. Bojí se změny klimatu

Metodika výzkumu

Dvoudenního průzkumu se 17. a 18. prosince 2019 zúčastnilo 1021 respondentů starších osmnácti let. Sběr dat probíhal telefonickým nebo osobním dotazováním prostřednictví, proškolených tazatelů. Výzkum je reprezentativní pro populaci České republiky starších osmnácti let podle: základních sociodemografických proměnných (pohlaví, věku, vzdělání, kraje, velikosti obce), ekonomického statusu a výsledků voleb do poslanecké sněmovny v roce 2017.