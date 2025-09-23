Rok bez prasečího moru. Liberecko zmírňuje opatření proti nákaze

Liberecký kraj už rok nezaznamenal žádný případ afrického moru prasat. Evropská komise proto zmírnila opatření, která s touto nebezpečnou nákazou v regionu platila od prosince roku 2022. K úplnému zrušení uzavřených pásem zatím nedošlo.

Prase divoké v Bědovické oboře na východu Čech (ilustrační foto)

O zrušení uzavřeného pásma I. Česko požádá Evropskou komisi zhruba za rok (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Mírnější opatření v praxi znamenají, že se zmenší uzavřené pásmo o zhruba 40 procent. To původní zahrnovalo oblast od Ralska na Českolipsku, přes Liberecko a Jablonecko až na Semilsko.

Nově už platí veterinární opatření jen na Frýdlantsku. Mírnější pravidla znamenají i úlevu pro chovatele prasat a také myslivce.

„Je tam zvýšený monitoring, ale už to není tak přísné, že by to omezovalo přesun mezi chovy, nebo obchodování s ulovenými divočáky,“ řekl mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Nákaza se za dva a půl roku potvrdila u 85 divočáků. Celkem laboratoře prověřovaly na africký mor 9111 prasat. Na nálezném a zástřelném vyplatila veterinární správa skoro 12 milionů korun.

Zástřelným stát motivoval myslivce, aby divoká prasata víc stříleli a snížili tak jejich populaci na minimum, aby se mor dál nešířil.

Od prosince 2022 tak myslivci zastřelili 12 500 divočáků. Šlo nejen o Liberecký kraj, ale o celý nárazníkový pás, tedy od Ústeckého kraje až po kraj Královéhradecký.

Zrušení opatření

Evropská komise opatření nezrušila úplně, a to proto, že nákaza se v populaci divočáků dál vyskytuje, i když už nemá takovou sílu jako na začátku. 

„Virus je schopný přežít několik měsíců i let, a to v závislosti na mikroklimatických podmínkách nebo podle složení terénu,“ řekl ředitel Krajské veterinární správy v Liberci Roman Šebesta.

V okolních státech, v Sasku a v Polsku, se africký mor stále vyskytuje. Také proto jsou opatření, i když v mírnější formě, stále nutná.

„Rozhodnutí je potřeba vnímat jako konsolidaci nákazové situace v našem příhraničí a ve Střední Evropě,“ uzavírá Šebesta.

O zrušení uzavřeného pásma I. tak Česko požádá Evropskou komisi zhruba za rok. Teď bude veterinární správa žádat Světovou organizaci pro zdraví zvířat o status země, ve které není africký mor prasat. To je důležité pro obchod s vepřovým masem se zeměmi třetího světa.

