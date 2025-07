Rok od požáru školy v Českém Těšíně: budova je stále bez střechy, studenti se vrátí nejdříve za dva roky

Ve čtvrtek je to přesně rok od požáru budovy Obchodní akademie Český Těšín. Oheň tam vypukl v půdních prostorách. Potom se rozšířil i na střechu přiléhající základní školy. Hasiči s ním bojovali pět dnů. Voda tehdy obě budovy kompletně promočila až do sklepů. Na škole stále probíhají rekonstrukce. Studenti by se mohli do budovy vrátit za dva roky. „Hasiči na nás byli moc milí,“ říká ředitelka školy pro Český rozhlas Ostrava.

