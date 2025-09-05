Rok po povodních po nich postupně ubývají stopy. V Holčovicích se do opravené bytovky vracejí nájemníci

Rok od zářijových povodní ubývá v postižených obcích stop po ničivé pohromě. V Holčovicích na Bruntálsku právě radnice dokončila opravu bytového domu, ze kterého tehdy rozbouřená řeka vyhnala nájemníky. Přízemní byty zaplavila voda a obec teď dokončila rozsáhlou rekonstrukci.

Vcházíme do bytového domu Holčovic. Je evidentní, že jde o starý dům, na chodbě vidíme klenby. Byty v tomto domě byly kvůli vodě neobyvatelné, říká starosta Holčovic Martin Hradil z nezávislého sdružení.

„Tady v přízemí bylo kolem půl metru vody. Musely se kompletně osekat omítky,“ říká pro Český rozhlas Ostrava Hradil. „Původní nájemníci, kteří tady byli, utekli. Vzali si to nejnutnější, co měli, a šli pryč,“ popisuje.

Do čerstvě vymalované a opravené garsonky se právě chystá nastěhovat dvaašedesátiletý Jaroslav. „Voda se stáčela od cesty, jak to jelo. Tady byl sklep, všechno bylo zatopené,“ vypráví a dodává, že mu malý byt vyhovuje. „Mně to stačí a je to levné. Budu mít malý důchod, takže to utáhnu v pohodě,“ hodnotí.

Byt byl během povodní zasažený hodně, nyní je už nově vymalovaný. „Muselo se to hned po povodni oklepat a vysušit,“ dodává Jaroslav.

Další opravy

V přízemí domu, který minulý rok zatopily povodně, ukazuje starosta města prádelnu se sušárnou, kterou mají obyvatelé bytů k dispozici. „Tady se ta místnost opravila celá, protože klenby už dlouhodobě vykazovaly, že omítky jsou špatné. To jde znát i na chodbě, je vymalovaná. Je tady vidět přechod mezi novou a původní omítkou, která zůstala.“

Obec aktuálně dokončila také opravu povodněmi zničené tělocvičny a budovy, kde má zázemí fotbalový klub.

