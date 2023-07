Roklanská chata se zatím demolici vyhne, v plánu je další přezkoumání jejího stavu

Roklanská chata u šumavské Modravy, která je ve velmi špatném stavu, letos k zemi nepůjde. Správa Národního parku Šumava má sice na obtížně přístupnou a dřevomorkou napadenou stavbu demoliční výměr, bourat ji ale zatím nebude. Dohodla se na tom s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem (KDU-ČSL), který chatu osobně navštívil. Plzeň 8:01 25. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roklanská chata | Zdroj: Správa NP Šumava

Demolici turistické chaty ze 30. let minulého století odmítlo v petici přes pět tisíc lidí. Proti je i vedení Klubu českých turistů, chatu hájí třeba místopředseda klubu Ladislav Macka. A to i přesto, že stavba neleží na turistických trasách a přístupná je spíš z německé strany, a to jen část roku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Stavební úřad v Kašperských Horách letos v létě demolici chaty povolil, v tomto roce se ale konat určitě nebude. Poslechněte si víc

„Myslíme si, že může zůstat k dispozici dalším generacím, v příštím století se třeba do těch míst bude moct chodit,“ říká Macka.

Stavební úřad v Kašperských Horách letos v létě demolici chaty povolil, po návštěvě ministra životního prostředí Petra Hladíka je ale jasné, že v tomto roce se konat určitě nebude. Se správou šumavského parku se ministr domluvil na několika krocích.

Jednak by tři odborníci měli posoudit aktuální stav chaty a jeho možný vývoj do budoucna z pohledu stavebně-technického. Dále by historici vyjasnili, k jakému účelu chata ve 30. letech sloužila a jak byla využívaná. Ministr Hladík nevyloučil ani přenesení chaty na jiné místo, kde by se stala turistickým cílem.

Vedení šumavského parku trvá na tom, že chata je nyní pro lidi, kteří do ní vstupují, riziková, s navrhovaným postupem ministra Hladíka ale souhlasí.

„Jednak se vyjasní skutečný stav stavby, který mnozí mohli dosud zpochybňovat. A dále získáme informace o historickém kontextu chaty i o tom, zda půjde, nebo nepůjde zachránit,“ řekl Dvořák. Demolici chaty aktuálně šumavský park nepřipravuje.