Téměř 550 zvířat letos přijala záchranná stanice v Rokycanech. Jedná se o mimořádný stav

Během roku 2018 přijala záchranná stanice do své péče stovky poraněných nebo jinak handicapovaných volně žijících zvířat a opuštěných mláďat. Podle stanice jde o rekordní počet, který má do konce roku ještě narůst. Káně lesní v této záchranné stanici pomáhá nejen při ekologické výchově, ale je to i ideální pěstoun, který odchová všechny dravce

A vzhledem k tomu, že ještě není rok 2018 u konce, mohlo by jich, podle vedoucího Záchranné stanice živočichů v Rokycanech Pavla Moulise, zhruba 20 až 30 ještě přibýt. Už teď je přijatých zvířat, která stanicí prošla, o 100 víc než v jiných letech. Většina z nich už je zpět v přírodě.

Letos přijala do své péče Záchranná stanice živočichů Rokycany rekordní počet poraněných. Ne vždy se sem dostávají jen pacienti, kteří to skutečně potřebují

Za nárůstem je podle Pavla Moulise i strach lidí. Zároveň si myslí, že záchranou zvířat si mnozí kompenzují lásku k bližnímu, což není ideální pro lidi, ale zejména pro samotná zvířata: „Lidé jsou přecitlivělí i z jiných důvodů než je záchrana zvířat. Je potřeba upozornit, že by se měli řídit selským rozumem, aby se do záchranné stanice dostávali jen pacienti, kteří to skutečně potřebují.“

Někteří zvířecí pacienti záchranou stanicí jen projdou, jiní už se tam ale zabydleli na stálo. „Máme tu takového našeho maskota káně lesní, kterou využíváme nejen k ekologické výchově, ale je to i ideální pěstoun; odchovává všechny dravce, kteří se k nám dostanou. Tu péči za nás vlastně dělá káně lesní, která je tady více než deset let a za ubytování a stravu je naprosto bezkonkurenční v péči o mláďata,“ popsal Pavel Moulis.

Osvěta záchrany zvířat je potřebná

S kánětem lesním chodí Pavel Moulis také do mateřských, základních i středních škol, kde dravce využívá k ekologické výchově, která také letos byla velmi využívaná.

„Děláme programy, které se pochopitelně týkají hlavně záchrany zvířat, protože to je velmi důležitá záležitost, kterou je potřeba do lidí zasít od raného mládí,“ doplnil vedoucí stanice.

V současné chvíli je v Záchranné stanici v Rokycanech káně lesní, puštík obecný, jestřáb lesní a pět rarohů velkých, kteří mají v záchranné stanici zřízené špičkové chovatelské zařízení. Za ideální podmínky se rarozi velcí každoročně odmění tím, že tu odchovají své mladé.

Na příští rok chystá Záchranná stanice živočichů novinku v podobě nového kamerového systému. Díky němu bude možné sledovat právě rarohy velké a odchov jejich mláďat.