‚Čaj a teplé oblečení pro děti.‘ Spor o teplo v Rokytnici bude řešit s firmou radnice, kraj i regulační úřad

Část obce Rokytnice v Orlických horách má stále problém s dodávkami tepla a teplé vody. Společnost Ekoenergy Moravia je přerušila stovkám domácností, ale i základní škole nebo domu s pečovatelskou službou v sobotu ráno. Důvodem jsou spory s vedením města ohledně ceny, kterou dodavatel požaduje. Firma tvrdí, že jí město má proplatit vícenáklady kvůli cenám paliva. Rokytnice s postupem nesouhlasí a radnice už začátkem října vypověděla smlouvu. Rokytnice v Orlických horách 14:10 6. listopadu 2022

Bez tepla se ocitly bytové domy v lokalitách Dolní Sídliště a sídliště U Nádraží, následně krajem vlastněný ústav sociální péče Domov na Stříbrném vrchu a také místní základní škola.

V prostorách domova je díky třicítce přímotopů teplo. Vedení zařízení je posledních dnech nakoupilo anebo vypůjčilo. Zaměstnanci domova průběžně kontrolují stav klientů na jednotlivých pokojích. Problém není ani s teplou vodou. Velká část se jí totiž ohřívá jiným způsobem než přes centrální vytápění.

Základní škola s 200 dětmi sice přímotopy nemá, ale její ředitel zavedl opatření, za kterých bude výuka moci dále probíhat: bude se méně větrat, školní jídelna poskytne teplý čaj a škola požádala rodiče, aby své děti poslali do školy teple oblečené.

Provoz školy by se ze zákona musel zastavit až v okamžiku, kdy by tři dny po sobě klesla teplota v učebnách pod 20 stupňů Celsia.

„Budeme volit takové aktivity, aby děti nezmrzly. Důraznější opatření budou až teprve pokud budeme muset školu zavřít, to bych viděl na ředitelské volno,“ plánuje ředitel školy Zdeněk Dušek s tím, že děti by mohly vyrazit na výlet nebo bruslit.

Spor o cenu

Starosta obce Luboš Michalec v neděli jednal se zástupci vlastníků bytových domů. Během dne by se měl sejít i s ředitelem firmy Ekoenergy Moravia Luďkem Kochem. Šéf společnosti zároveň přislíbil vedení obce svoji účast na případném mimořádně svolaném zastupitelstvu, kde chce popsat, proč k situaci došlo.

Firma své kroky vysvětluje tím, že aktuálně nemá dostatek peněz na dodávky tepla. Ředitel firmy Luděk Koch Radiožurnálu řekl, že po městu požadoval cenu tepla navýšit kvůli výraznému zdražování pelet. Neproplacené vícenáklady má už od března, vysvětluje.

Ekoenergy Moravia vyrábí teplo v Rokytnici od počátku roku 2017 na svém zařízení, které má v objektech města na základě desetiletého kontraktu. Prostřednictvím rozvodů městské společnosti Centep se teplo dostává ke konečným spotřebitelům.

Už 6. října městská rada rozhodla o odstoupení od smlouvy a firma podle ředitele Kocha dostala od města 21. října jednostrannou okamžitou výpověď kontraktu. Dosud topila z dobré vůle.

Město podle ředitele nesouhlasilo s postupem společnosti a navrhovanými cenami. Podle Kocha přesto dodávala Ekoenergy Moravia do tohoto týdne teplo skoro měsíc bez platné dohody. „Nelze pokračovat v dodávkách, když nám město vypovědělo smlouvu,“ řekl Koch.

Firma nemá v úmyslu dodávky obnovit. Starosta musí nejprve přistoupit na podmínky jeho firmy, vzkazuje Koch. Jenže neshody mezi společností a obcí ohledně účtované ceny trvají už delší dobu a ani jedna strana doteď ustoupit nechtěla.

Do případu se chce podle starosty Michalce vložit také královéhradecký krajský úřad, protože pečovatelský dům patří pod jeho správu. Hejtman Martin Červíček (ODS) postup dodavatele tepla odsoudil.

„Vnímám opakovanou snahu obce dohodnout se a přístup dodavatele tepla odsuzuji. Vynucuje si takto požadavky nad rámec smluvních vztahů. Má-li jakékoliv další mimosmluvní nároky z minulosti, ani tak nelze jen tak přijít a říci, zaplatíte, nebo vám v topné sezoně vypnu topení,“ uvedl hejtman.

V pondělí se do řešení vloží i Energetický regulační úřad. Ředitel Ekoenergy Moravia Koch tvrdí, že chce záležitost řešit pokud možno bez soudu – a to proto, že po dobu řízení by domácnosti zůstaly bez tepla.

Srpnový výpadek

Dodávky tepla zhruba pro 400 domácností firma zastavila na dva dny už ve druhé polovině srpna. Radnici to podle tehdejšího starosty Petra Hudouska zdůvodnila požadavkem na vyšší cenu tepla kvůli růstu cen pelet. Dodávku firma v srpnu sama obnovila. Tehdy uvedla, že cena paliva proti lednu vzrostla dvojnásobně na 13 700 korun za tunu pelet.

Radnice v srpnu uvedla, že město v souvislosti se zvýšením ceny suroviny reagovalo a v rámci zákonných možností uzavřelo dodatek smlouvy o dodávce tepla o zvýšení ceny o 40 procent. Na další zvýšení ceny město podle vyjádření tehdejšího starosty přistoupit nemohlo, aby neporušilo soutěžní právo. Desetiletý kontrakt podle něj počítal se zvyšováním ceny tepla o inflaci.