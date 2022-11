Stovky lidí a pečovatelský dům v Orlických horách jsou náhle bez tepla. Radnice a dodavatel se nedohodli

V Rokytnici v Orlických horách jsou stovky lidí bez tepla a teplé vody. Společnost Ekoenergy Moravia dodávky přerušila v sobotu ráno s tím, že na ně nemá dost peněz. Na nových cenách se dodavatelská firma s městem nedohodla. Informaci serveru tn.cz potvrdil Radiožurnálu starosta obce Luboš Michalec (Sdružení pro Rokytnici). Podle něj se bez tepla musí obejít nejen stovky domácností, ale i dům s pečovatelskou službou. Rokytnice v Orlických horách 20:23 5. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bez tepla musí obejít nejen stovky domácností, ale i dům s pečovatelskou službou | Zdroj: Profimedia

„Lidé se zařídili přímotopy, město se na tom také podílelo tím, co mělo volné. Smutné bylo to, že nám to dodavatel oznámil ze dne na den, takže si nestačili ani pustit elektrické bojlery. Ty budou mít nahřáté až zítra,“ řekl starosta Rokytnice Luboš Michalec (Sdružení pro Rokytnici).

Problém je v ceně, kterou požaduje dodavatel. Podle Michlace si ji obec nemůže dovolit.

Firma Ekoenergy Moravia písemně obyvatele informovala, že s vedením města dostatečně dlouho jednala.

Přerušení dodávek tepla si Rokytnice zažila už v srpnu. Tehdy Ekoenergy Moravia odpojila obyvatele města od tepla a teplé vody na den. Zdůvodnila to požadavkem na vyšší cenu tepla kvůli růstu cen pelet.

Firma teplo v dvoutisícové Rokytnici vyrábí od počátku roku 2017 na svém zařízení, které má v objektech města na základě desetiletého kontraktu. Prostřednictvím rozvodů městské společnosti Centep se teplo dostává ke konečným spotřebitelům.