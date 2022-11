Dodávky tepla v Rokytnici v Orlických horách jsou obnoveny. Firma se dohodla s vedením města

Společnost Ekoenergy Moravia v úterý po deváté hodině večer obnovila dodávku tepla v Rokytnici v Orlických horách. Dohodla se na tom na úterním jednání s představiteli města. Novinářům to řekl ředitel firmy Luděk Koch. Dohoda platí do 31. prosince letošního roku, dodal. Od soboty bylo bez tepla asi tisíc lidí. Rokytnice v Orlických horách 22:27 8. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jedna z odstavených kotelen v Rokytnici v Orlických horách | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Do 31. prosince budou firma a město řešit, jak nastavit pokračování smluvního vztahu. „Získali jsme čas,“ řekl po déle než tři hodiny trvajícím jednání starosta Luboš Michalec (Sdružení pro Rokytnici). Úterní dohoda by měla být ústní. „Dalšími jednáními bude vše upřesněno,“ uvedl starosta.

„Kotle už nám jedou, bude trvat dvě až tři hodiny, než se systém natopí. Lidé to pocítí za asi čtyři až pět hodin,“ řekl Koch. Úterní diskuse na jednání o dohodě byla podle něj bouřlivá.

Město by mělo firmě za provoz kotlů a výrobu tepla platit 386 korun za gigajoule bez daně. Pelety jako palivo zaplatí a dodá město. Současně město firmě doplatí přes 500 tisíc korun za vícenáklady spojené s dosavadním vytápěním, které jsou dané zdražením pelet. Teplo bude odběratelům nadále účtovat městská společnost Centep, přes jejíž rozvody teplo z kotelen Ekoenergy Moravia proudí.

Do konce prosince musí město podle Kocha vyřešit to, jak bude vypadat smluvní vztah od ledna. V řešení by mohl být i odkup kotelen městem. Firma má podle Kocha zájem dodávat teplo v Rokytnici do roku 2027, jak byla nastavena původní smlouva. Podle starosty je jednou z variant i nová soutěž na dodavatele tepla. Do přípravy smluv město podle něj zapojí externí firmu.

Firma kvůli sporu s městem o cenu tepla v sobotu zastavila dodávky. Bez tepla bylo ve dvoutisícovém městě asi 350 domácností, škola a ústav sociální péče.

Problém zdražení pelet a ceny tepla město s firmou řeší zhruba rok. V říjnu město firmě vypovědělo smlouvu. Firma uvedla, že do soboty topila z dobré vůle a bez smluvního vztahu v dodávkách pokračovat nemůže.

Podle starosty město smlouvu vypovědělo proto, aby se oba subjekty vyvázaly z pět let staré smlouvy, která nedokázala řešit razantní zdražení paliva, když počítala jen s inflačními nárůsty.

Firma Ekoenergy Moravia teplo v Rokytnici vyrábí od počátku roku 2017 na svém zařízení, které má v objektech města na základě desetiletého kontraktu. Prostřednictvím rozvodů městské společnosti Centep se teplo ze tří kotelen Ekoenergy Moravia dostává ke konečným spotřebitelům.