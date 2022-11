Energetický regulační úřad nemůže spor v Rokytnici vyřešit. Město se musí s firmou domluvit

Koalice v Praze 1 je v ohrožení, nelíbí se části Pirátů. O víkendu ji budou projednávat na celostátním fóru

Piráti budou o tom, zda jejich kolegové v Praze 1 do koalice mají, či nemají vstoupit, hlasovat od pátku do pondělí. Výsledek by měl být znám v pondělí do 22.00.