‚Někdo musí ustoupit.‘ Část Rokytnice v Orlických horách zůstává bez tepla, město a firma se nedohodly

Vedení Rokytnice v Orlických horách se na pondělních jednáních nedohodlo se společností Ekoenergy Moravia na obnovení dodávek tepla a teplé vody. Potíže to způsobuje asi tisícovce obyvatel, základní škole a ústavu sociální péče. V úterý večer by se měli k jednání sejít zastupitelé města s vedením firmy. Rokytnice v Orlických horách 11:13 8. listopadu 2022

Žáky rokytnické základní školy čekají pohybové aktivity na zahřátí a teplý čaj ve školní jídelně. „Syna jsem teple oblékla. Nic jiného mi nezbývá. Má teplé kalhoty, mikinu, ponožky,“ říká pro Radiožurnál Veronika Stoklasová, která s rodinou bydlí v jednom z domů s ústředním vytápěním.

Část Rokytnice v Orlických horách zůstává bez tepla. Na místě natáčel Jakub Vik

„Budeme dnes pořizovat přímotop, takže si přitopíme aspoň trošku. Máme bojler, takže díky tomu máme aspoň teplou vodu,“ dodává.

V domově na Stříbrném Vrchu sehnalo vedení nouzové olejové radiátory a připravuje se na případnou dlouhodobější krizi.

„Objednali jsme vitaminy a další přípravky, abychom podpořili imunitu klientů a zaměstnanců. Uvažovali jsme, že oslovíme opatrovníky a rodiny, zda by nám nepomohli tím, že by si klienty vzali na chvíli domů. A pokud by tato situace byla dlouhodobějšího rázu, tak z jednolůžkových pokojů budeme muset udělat dvoulůžkové, abychom minimalizovali počet vytápěných ploch,“ popisuje ředitelka Eva Fremuthová.

Město kvůli sporům o cenu smlouvu v říjnu vypovědělo. Na požadavky města v nové smlouvě dodavatel nepřistoupil a v sobotu uzavřel kohoutky. V pondělí večer pak Ekoenergy Moravia předložila městu vlastní nabídku.

„Požadavek je 386 korun za gigajoul tepla. Město nebo firma Centep bude dodávat palivo. Trvání smlouvy tak, jak měla být původní smlouva, do 31. května 2027,“ vyjmenovává podmínky ředitel firmy Luděk Koch.

Starosta města Luboš Michalec ze Sdružení pro Rokytnici s návrhem nesouhlasí: „Měli jsme nějakou debatu. On tvrdí, že jsme odstoupili protiprávně. Nabídl nám protiprávní návrh, takže někde se to musí potkat. Někdo musí ustoupit.“

Proč má být návrh protiprávní, Michalec nezdůvodnil. Šéf Ekoenergy Moravia Luboš Koch se má v úterý večer dostavit na jednání se zastupiteli města. Starosta Michalec chce diskusi za zavřenými dveřmi. To kritizuje opozice a požaduje jednání veřejné.