Od srpna má běžet očkovací kampaň. Čtvrtá dávka je pro starší lidi nezbytná, říká vakcinolog Chlíbek

Zájem o očkování proti covidu-19 v Česku dál klesá. Ve všední dny si pro vakcínu přijde kolem patnácti set až dvou tisíc Čechů. Proočkovanost populace se dlouhodobě pohybuje kolem šedesáti pěti procent. Plyne to z dat ministerstva zdravotnictví. Resort proto plánuje v srpnu spustit další očkovací kampaň, a to ještě před případnou podzimní vlnou pandemie. Přihlášky od firem na kampaň přijímá do dvacátého května. Praha 11:15 20. května 2022

Hostem ranního interview na Radiožurnálu byl vakcinolog a vedoucí Národního institutu pro zvládání pandemie Roman Chlíbek.

Je podle vás důležité, aby se lidé nechali v létě znovu očkovat proti koronaviru?

Důležité to určitě je pro vybrané skupiny lidí. Skutečně se ukazuje, že nezbytnost a význam čtvrté dávky bude stoupat s věkem. Pro lidi seniorního věku nebo ty, kteří mají nějakým způsobem nemocnou nebo oslabenou imunitu - například onkologičtí pacienti, lidé procházející biologickou léčbou nebo lidé v domovech důchodců - se zcela jistě ukazuje, že tu účinnost a efekt jsou.

A co ti, kteří ještě nemají třetí dávku?

Pokud se nerozhodnou nikam cestovat a situace v České republice bude dobrá, tak se domnívám, že s touto dávkou mohou počkat na začátek předpokládané další sezóny a očkování třetí dávkou realizovat na přelomu srpna nebo počátkem září. Ale lidem, kteří budou cestovat i přes léto, třeba do zemí, kde je ještě stále zvýšený výskyt covidu, bych třetí dávku doporučoval aplikovat nejpozději pět nebo šest měsíců po druhé.

Máte zpětně k dispozici nějaká data, která by dokázala, že je očkování proti covidu opravdu účinné?

Data jednoznačně potvrzující, že očkování efekt má, tady jsou. Dokonce už jsou data, jak je to s účinností čtvrté dávky například u osob ve věku šedesát a více let. U těchto lidí je účinnost proti závažnému průběhu nebo hospitalizaci šedesát osm procent, proti úmrtí sedmdesát čtyři procent a výskyt onemocnění jako takového snižuje až o polovinu. Skutečně, ten efekt je čtyřikrát méně frekventnější a závažnější covid než u lidí, kteří mají v uvozovkách jen tři dávky.

Máme počítat s tím, že se budeme muset proti covidu nechat přeočkovávat opakovaně? Že to neskončí u třetí, čtvrté dávky?

Hodně bude záležet na tom, jestli se potvrdí, že se koronavirové infekce objeví v každé sezóně. Já jsem přesvědčený o tom, že ano; už teď se vidí za dvě uplynulé sezóny, že se z toho stalo sezónní onemocnění. Tím pádem bude vždycky důležité přeočkování načasovat před očekávaným nástupem epidemie. V tuto chvíli hovoříme o měsících, jako jsou září nebo říjen.

Pokud letošní podzim ukáže, že přijde další podzimně-zimní vlna covidu, domnívám se, že bude nutné očkovat podobně jako chřipkou vždycky před přicházející sezónou. Proto také se vývoj vakcíny zaměřuje na kombinované očkovací látky, tak aby v jedné stříkačce byla ochrana jak proti covidu, tak proti chřipce.

Může se stát, že se na podzim zase objeví nějaká nová varianta koronaviru a očkování, které máme, na ni nebude fungovat?

Že se objeví nová varianta, je klidně možné. Je to virus a má veliký mutační potenciál, je schopen se neustále přizpůsobovat situaci, očkování i imunitě. Takže nová varianta se určitě nedá vyloučit. Na druhou stranu protilátky vždycky zkříženě reagují i na podobné jiné varianty. Nemůžeme čekat, že to bude kompletně odlišný virus. On určité podobné rysy s předchozími variantami mít bude, takže efekt předchozích dávek lze očekávat i na případné nové varianty, ale myslím si, že se nevyhneme tomu, že se objeví očkovací látka – a ona už se připravuje - která bude reagovat třeba na variantu omikron.