Certifikát na devět měsíců u jakékoli vakcíny. ‚Nedává logiku, aby měly každá jiný,‘ říká Chlíbek

Od nového roku se zkracuje platnost covidových očkovacích certifikátů, a to na devět měsíců. Pro jejich prodloužení bude nutná posilovací dávka, jinak certifikát přestane platit. Ministerstvo zdravotnictví také vyzve SMS zprávou lidi očkované jednodávkovou vakcínou od firmy Johnson and Johnson, aby se nechali přeočkovat mRNA vakcínou. Na otázky Radiožurnálu týkající se přeočkování odpovídal předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Praha 20:51 2. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dnešní moderní vakcíny, které používáme, i u dětí, už ten úplně klasický přístup nepoužívají. Klasický znamená, že se ve vakcíně nachází celý virus, řekl Chlíbek v rozhovoru | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak dlouho bude od nového roku platit certifikát těm, kteří jsou očkovaní právě vakcínou Johnson & Johnson? Bude to také devět měsíců od očkování, když ta účinnost je výrazně kratší?

Platnost certifikátů bude stejná. Nedávalo by logiku, aby každá vakcína měla jiný certifikát. To bude ale platit, pokud člověk dostane i druhou dávku. Doporučení zní, že po dvou měsících by člověk měl dostat druhou dávku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Romanem Chlíbkem

Nicméně, než dostane tu druhou dávku, bude certifikát platný devět měsíců. To proto, že je to jednodávková vakcína a považuje se za primovakcinaci jedna dávka a jedna ta primovakcinace platí devět měsíců.

U dvoudávkové, to je také základní očkování, také platí devět měsíců. To je proto, aby ten přístup byl stejný a rozlišovalo se, co je základní očkování a co je přeočkování.

Přeočkovat se bude možné jen vakcínou Pfizer nebo Modernou po Johnson & Johnson. Co navozuje silnější ochranu?

Je to jedno, protože obě dvě jsou konstrukčně identické vakcíny. Účinnost ze všech dostupných covidových vakcín vykazují právě mRNA vakcíny, takže je prakticky jedno, jestli se použije vakcína od firmy Pfizer nebo Moderna.

Existují data, že kombinace vakcín má větší účinnost než přeočkovaní stejnou vakcínou. Jak to tedy je?

To samozřejmě jsou výsledky určitých izolovaných studií. Podstatné je to, jak jsou vakcíny oficiálně schváleny, zaregistrovány a podpořeny Evropskou lékovou agenturou. U těch vakcín v tuto chvíli je pro přeočkování dominantně používáno té samé očkovací látky.

Pouze v případě, ve kterém je z nějakého důvodu nedostatek té či oné vakcíny, tak, než by člověk čekal na druhou vakcínu, tak se ví, že pro přeočkování se mohou zaměňovat ale rozhodně na základě výsledků těchto studií.

Kolikrát ty rozdíly nejsou zas tak statisticky významné, aby člověk musel přemýšlet a kombinovat. Daleko jednodušší přístup je použít tu samou vakcínu, která byla použita na základní očkování.

Děti od pěti do jedenácti let se budou moci nechat očkovat již 13. prosince. Vakcíny dorazí o týden dřív Číst článek

Není pak problém, že lidé si mohou vybrat? Pokud se pak mají rozhodnout, tak vlastně nemají informace, čím se přeočkovat nebo co je pro ně lepší.

Myslím, že informace mají. Když jsem dostal vakcínu Pfizer, která potřebuje po šesti měsících přeočkování, tak použiju vakcínu Pfizer. Je to podobné jako u klíšťové encefalitidy, kdy většinou lidi, kteří byli očkovaní Encepurem, dostanou Encepur.

Ti, co dostali FSME-IMMUN, dostanou FSME-IMMUN. V případě, že vakcína momentálně není, tak to zamění. Prostě pro přeočkování, pokud je, je nejjednodušší volbou použít tu samou vakcínu jako pro základní očkování.

Co lidé, kteří měli třeba po očkování tou určitou vakcínou silné vedlejší příznaky. Těm byste doporučil, aby zkusili druhou vakcínu pro třetí dávku?

Nemyslím si, že změna vakcíny byla zárukou toho, že člověk nebude mít pobolívání ramene, únavu nebo zvýšenou teplotu. Jsou prostě lidé, kteří více reagují a mají zvýšené fyziologické reakce po očkování. Jiní to zas lépe snášejí.

Dalo by se toho využít, v případě, že by tam byly náznaky alergické reakce, tak, že jiná vakcína může mít jiné složení. Určitě to, když jsem měl bolestivost a únavu po předchozích dvou dávkách, že použiju jinou třetí dávku jiné vakcíny ještě není zárukou toho, že budu bez potíží a bude to lepší. Takhle to asi fungovat nebude.

Svět zareagoval na omikron rychle. Šíření ale zabránit nelze. Co víme o nové variantě koronaviru? Číst článek

Lidé popisují různé vedlejší účinky po jednotlivých dávkách. U některých jim nebylo nic, jiní měli třeba po druhé dávce teplotu nebo bolesti hlavy. Někdo byl v pořádku a někdo měl po třetí dávce silnější vedlejší účinky, i když předtím žádné neměl. Na čem to záleží? Proč má někdo po stejné očkovací látce, jinou reakci poprvé, podruhé a potřetí?

Záleží, v jakém období to přišlo a v jakém stavu organismus je. Je to velice individuální a je to otázka vnímavosti prahu bolesti. Zpravidla to, co platí, je, že třetí dávka bývá lépe snášena. Těch reakcí po třetí a po přeočkovací dávce bývá méně než po první nebo druhé. Ale i u jiných očkování je velice individuální.

Je to dáno vnímavostí organismu a tím, jak funguje imunitní systém ve smyslu, jak hodně se projevuje, tím že začal pracovat. Někdo o tom ani neví a u někoho se to projeví bolestivostí, zduřením uzlin, zvýšenou teplotou. Reakce na stimulaci imunitního systému se navenek projevuje odlišně.

Záleží na množství protilátek? Pokud mám velké množství protilátek a nechám se ještě přeočkovat třetí dávkou, tak potom třeba ty vedlejší účinky jsou větší?

Na tom to úplně nezáleží.

Úplně, vůbec nebo částečně?

Takto se to stanovit nedá. Tím, že se nedoporučuje vyšetřovat protilátky v souvislosti s přeočkováním, tak to není něco, co by dominantně ovlivňovalo možné reakce.

Pokud by tomu tak bylo, tak by každý měl nastavenou jinou hladinu protilátek, kdy se má začít přeočkovávat. Tak to není. Vychází se z toho, že přeočkování v určitém čase přijde, s ohledem na to, jakou hladinu protilátek daný člověk má.

Je hodně lidí, kteří mají dvě dávky vakcíny a také prodělali covid. Jak oni se mají očkovat tou třetí dávkou?

Zde je imunitní odpověď je dostatečně silná. Jsem přesvědčený o tom, že tato kombinace zaručuje člověku daleko delší a silnější ochranu než člověk, který covid vůbec neprodělal a měl jenom ty dvě dávky. U takovýchto lidí přeočkování není nezbytně nutné.

Zase záleží, kdy to člověk třeba s oslabenou imunitou a chronickým onemocněním, tak on na ty dvě dávky, i přestože prodělal covid, nemusel mít tak silnou a výraznou imunitní odpověď jako zdravý a mladý jedinec. Takový člověk by to přeočkování potřeboval.

Chceme budovat očkovací centra. Ale nejsou lidi, řekl Babiš. S Fialou vyzvali k rychlé třetí dávce Číst článek

Takže tady třetí dávkou nepřeočkovávat?

Není to nezbytně nutné. Nicméně ten člověk může počkat na hranici devíti měsíců, protože pokud se nezmění přístup, tak po devíti měsících mu samozřejmě vyprší platnost certifikátu a bude potřebovat prodloužit ochranu a certifikát přeočkovací dávkou.

Někteří lidé čekají na vakcínu od společnosti Novavax, která pracuje na jiném principu. Obsahuje umrtvený virus tak jako klasické vakcíny. Zatím ji schvaluje Evropská léková agentura. Bude ji Česká republika nakupovat?

To je otázka na Ministerstvo zdravotnictví, které ví, jaké objednávky udělalo.

A co doporučujete vy?

Určitě je vždycky lepší mít zásobárnu většího spektra vakcín. V tomto období každá registrovaná vakcína, která je k dispozici, může mít svoje zastoupení. Ale jenom abychom si nemysleli, že je to takzvaná klasická vakcína, že je to něco daleko vyzkoušeného, lepšího.

Dnešní moderní vakcíny, které používáme, i u dětí, už ten úplně klasický přístup nepoužívají. Klasický znamená, že se ve vakcíně nachází celý virus.

Většinu očkovacích látek, které používáme v dospělosti i u dětí už nejsou celobuněčné vakcíny, ale jsou subjednotkové. Neobsahují celý virus nebo celou bakterii. Například u černého kašle se právě z těch celobuněčných přešlo na subjednotkové.

Termín klasická vakcína znamená, že to jsou úplné počátky toho očkování ale už v dnešní době a řadu let se používají jiné generace vakcín, které se víc blíží tomu, co běžně používáme na covid.