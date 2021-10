Novému šéfovi zdravotnictví by měli radit odborníci vedení Chlíbkem. ‚Nepolevujme v očkování,‘ vyzývá

Řízení epidemie koronaviru by v chystané vládě koalic Spolu a Piráti a STAN mohla mít na starosti i nová poradní skupina. Kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekl, že by ji měl sestavit šéf České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. „Myšlenkou je zapojit do skupiny lidi z různého spektra, abychom dávali dohromady jednotné názory a nebyla tady roztříštěnost,“ řekl Chlíbek Radiožurnálu. Praha 10:30 25. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Romana Chlíbka musí být opatření racionální a nastavená podle lokálních epidemických situací | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Můžete potvrdit, že jste to vy, kdo sestavuje novou hlavní poradní skupinu pro epidemii koronaviru?

Byl jsem požádán panem profesorem Vlastimilem Válkem, abych mu předložil seznam odborníků, kteří by napříč odbornostmi mohli fungovat jako apolitická poradní skupina. A v tuto chvíli jsme s kolegy v kontaktu.

Můžete říct, kdo je na tom seznamu?

Ne. Zatím je to ve fázi oslovování. Někteří souhlasili, s některými komunikujeme a myslím si, že bude lepší nejprve skupinu sestavit, než to dělat takto přes média.

Existuje už nezávislá skupina MeSES, v jejímž čele je imunolog Petr Smejkal. Jsou tam například někteří lidé i z této skupiny? Budete spolu nějak spolupracovat, nebo to bude poradní skupina, která by měla existovat samostatně?

Myšlenkou je zapojit do skupiny lidi z různého spektra, aby byli pohromadě a abychom dávali dohromady jednotné názory a nebyla tady roztříštěnost. Aby jedna skupina něco neřekla a druhá to vyvracela. V případě řízení epidemie mohou být vždy různé názory a je to zcela normální. Situace se také dynamicky vyvíjí. Obecným principem bude zapojit více lidí napříč názorovým spektrem.

Včetně někoho ze skupiny MeSES?

Včetně skupiny MeSES.

Cílená opatření

Epidemie koronaviru sílí. Jak byste vy teď řešil tu současnou situaci? Jaká budou vaše první doporučení pro brzdění epidemie?

Jasně se ukazuje, že zatím stále nejvíce nově nakažených je z řad neočkovaných, takže skutečně nemůžeme polevovat v očkování. To je zcela jasná věc. Opatření už nebudou tak dramatická, jako jsme znali z jarní vlny. Měla by být racionální a měla by být lokální podle aktuální epidemiologické situace. Pokud budou opatření takto nastavená, musí být také kontrolována a vymáhána. A to byla v minulosti určitá slabina - vymahatelnost opatření byla poměrně nízká.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli uvedl, že to, že navýšení počtu lidí, kteří se chtějí nechat očkovat, je díky tomu, že od 1. listopadu se zpřísní pravidla. Dáváte mu za pravdu?

Určitě to bude mít svůj podíl a dělá to celá řada zemí. Je to nepřímý nástroj k tomu, aby i lidé, kteří váhali jen proto, že pro ně bylo například pohodlnější si nechat čas od času udělat test, tak teď přijdou na to, že je pohodlnější se nechat bezpečně očkovat a mít ochranu.

Některé země také otevřeně mluví o povinném očkování pro určité skupiny obyvatel. Už jste se tím zabývali na resortní klinické skupině, které jste také členem? Jak to případně dopadlo?

Opakovaně padaly návrhy, že v případě určitých profesních skupin by to mohlo být zavedeno. Většinou to vždy skončilo nerealizované, zejména z důvodu, že to bylo politicky neprůchodné.

Je možné, že by to bylo politicky průchodné u nové vlády?

Obávám se, že nikoliv. Zavedení povinnosti by bylo natolik dramatické opatření, že by bylo řadou lidí vnímáno velice negativně. Stavěli by se asi úplně do opozice. Takže za sebe bych hledal nějaké daleko lepší cesty. I třeba formou nepříznivých nepřímých situací, které budou dávat větší výhodnost lidem s očkováním.

Takže by to byla cesta, která by mohla pomoci v brzdění epidemie, ale není populární ani končící a ani u té budoucí vlády?

Je to tak.

Očkování dětí

Radiožurnál o víkendu informoval o tom, že na 150 dětí mladších 12 let už dostalo vakcínu proti koronaviru, přestože pro ně není schválena. Věděl o tom Česká vakcinologická společnost, nebo to je překvapení?

Tuto věc nikdo nekonzultoval a naše stanovisko by bylo velice zdrženlivé.

Jaký to může být problém ve chvíli, kdy evropský regulátor řeší, že by se dětem podávala jen třetinová dávka?

Pokud se dává větší dávka, tak je to zbytečné. Vždy, když se dávají větší dávky a vyvolávají stejnou odpověď jako nižší dávky, tak je bezpečnější a šetrnější dávat ty nejnižší možné dávky, které vyvolávají adekvátní imunitní odpověď, jako například u dospělých. Není to nic dramatického, ale je to zbytečná zátěž pro organismus.

Co říkáte na to, že americký regulátor schválil přeočkování u vakcíny Johnson & Johnson už po dvou měsících? Bude o tom uvažovat i Česko?

V tuto chvíli jsme i v našich doporučeních jasně řekli, že i po jednodávkovém Johnson & Johnson určitě doporučujeme přeočkování. Oni doporučují dvouměsíční interval, což jasně ukazuje, že přeočkování po dvou měsících není z mého pohledu žádné přeočkování, ale je to doplnění a přechod na dvoudávkové schéma. Bylo skutečně podezřelé, že tato jediná by si vektorová vakcína v době, kdy RNA vakcíny mají dvě dávky a potřebuji přeočkování, vystačila s jednou dávkou. Tato doporučení to jen potvrzují.