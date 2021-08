Chlíbek: Třetí dávku potřebují lidé se sníženou imunitou i senioři, ideálně po 8 až 12 měsících

Data ze zahraničí ukazují, že ochrana očkováním proti covidu-19 po čase klesá. Proto je nutné vybraným skupinám obyvatel podat třetí dávky vakcín. Vyplývá to ze společného prohlášení čtyř odborných společností, které má Radiožurnál k dispozici. „Pro prakticky všechny bez ohledu na to, čím byli očkovaní v minulosti, je možné využít RNA vakcíny na přeočkování,“ řekl ve vysílání Radiožurnálu předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Praha 18:39 23. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Doporučený interval je osm až 12 měsíců od druhé dávky,“ říká předseda České vakcinologické společnosti | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Už minulý týden odborné skupiny doporučili třetí dávky lidem po transplantacích. Kdo další by je měl podle vás dostat?

Kromě lidí, u kterých se ukazuje, že potřebují dokončení toho základního očkování třemi dávkami – a to jsou třeba transplantovaní, ale i osoby se závažnou, středně těžkou nebo těžkou poruchou imunity –, tak jsou to pak kategorie lidí, kde se ukazuje potřeba přeočkování z důvodu oslabení ochrany v čase.

Patří mezi ně v tuto chvíli senioři ve věku 65 a více let a také lidé takzvaně institucionalizovaní, to znamená lidé v domovech důchodců, léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech pro osoby se zdravotním postižením a podobně.

Navíc jde i o vybrané osoby s chronickým onemocnění a dále kategorie profesionálů, kde se může posílit ochrana před přenosem na pacienty a na klienty. A to jsou zdravotničtí pracovníci a pracovníci zařízení sociálních služeb.

Jaká očkovací látka se má k přeočkování používat?

V tuto chvíli jsou k dispozici data, že u osob, tedy které byly očkované těmi tzv. RNA vakcínami, což je v našich podmínkách znamená vakcínami od firmy Pfizer nebo Moderna, by se použily tyto samé očkovací látky na přeočkování.

A u osob očkovaných vektorovou vakcínou už jsou data, která potvrzují, že i těmto lidem je vhodné doporučit RNA vakcínu na přeočkování. Takže pro prakticky všechny skupiny osob bez ohledu na to, kterou vakcínou byly očkovány v minulosti, je možné využít RNA vakcíny na přeočkování.

A Johnson & Johnson?

Tam je údajů skutečně zatím minimálně. Z logiky věci je to ale vektorová vakcína pouze v jednodávkovém schématu a bylo by až neuvěřitelné, kdyby vektorové vakcíny s dvoudávkovým schématem potřebovali přeočkování a jednodávková nikoliv.

Čili se domníváme, že by člověk měl po této jedné dávkové vakcíně Johnson & Johnson, pokud splňuje kritéria, která jsme uvedli, dostat ještě jednu dávku RNA vakcíny.

A ještě, pane profesore, kdyby se mělo s přeočkováním začít?

To by mělo být provedeno za osm až 12 měsíců po druhé dávce, protože jsou klinické studie ukazující účinek třetí dávky, která byla aplikována dobrovolníkům osmý až devátý měsíc po druhé dávce.

Doporučený interval je osm až 12 měsíců od druhé dávky, a tím pádem to vypadá, že lidé, kteří byli očkovaní v lednu, v únoru, tak by mě nejdříve mohli dostat přeočkování v měsících září nebo říjnu s tím, že by mělo být provedeno nejpozději do toho ledna, února příštího roku.