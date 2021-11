Lobbista Janoušek požádal o započítání doby přerušení trestu. Mohlo by mu to pomoc z vězení

Lobbista Roman Janoušek podal k pražskému městskému soudu žádost o započítání doby přerušení trestu do celkové doby výkonu trestu. Potvrdil to mluvčí soudu Adam Wenig. Lobbista si odpykává 4,5 roku za úmyslné sražení ženy autem. Do vězení nastoupil v roce 2014, trest měl ze zdravotních důvodů přerušen od března 2016. Do vězení Janoušek znovu nastoupil letos v červenci. Pokud by soud žádosti vyhověl, mohl by tak být z vězení zřejmě propuštěn.

