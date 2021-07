Soud rozhodl o návratu Janouška do vězení. V pondělí má padnout konečné slovo

Lobbista Roman Janoušek se podle České televize musí vrátit do vězení. Státní zástupce měl uspět se stížností proti přerušení trestu ze zdravotních důvodů u Vrchního soudu v Olomouci. Janouškův zdravotní stav podle usnesení soudu prý nebrání tomu, aby mohl pobývat ve výkonu trestu. Vyjádření Janouškova advokáta zjišťujeme. Mluvčí soudu Stanislav Cik uvedl pro Radiožurnál, že detaily rozhodnutí zveřejní v pondělí. Praha/Olomouc 11:24 10. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Janoušek u soudu (archivní foto) | Foto: Filip Jandourek

Krajský soud v Brně na konci dubna prodloužil Janouškovi o další dva roky přerušení výkonu trestu, a to ze zdravotních důvodů. Proti usnesení podal stížnost státní zástupce, Vrchní soud v Olomouci o ní v neveřejném jednání rozhodl koncem června.

Janoušek si má odpykat 4,5 roku vězení za to, že autem srazil ženu a od nehody ujel. Výkon trestu se mu ze zdravotních důvodů na jeho žádost přerušuje opakovaně, naposledy loni na jaře o rok. Za mřížemi dosud strávil zhruba rok a čtvrt.

Proč lobbista Janoušek není ve vězení? Hrozí mu uskřinutí mozku, musí nosit helmu, zdůvodnil soud Číst článek

Podle lékařských posudků Janoušek trpí nevyléčitelnou nemocí a při chůzi se musí opírat o francouzskou hůl. Po operaci mozku má podle lékařů v hlavě implantát, který by se pohybem mohl uvolnit, a Janouška tak zabít. Hrozí mu uskřinutí mozku, musí nosit helmu, zdůvodnil soud rozhodnutí.

Benešová: Nemůžu to komentovat

Server iROZHLAS.cz oslovil v souvislosti s případem ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (za ANO), která si už dříve vyžádala k případu podklady, protože prováděla vlastní šetření. Ta ovšem věc odmítla komentovat vzhledem k tomu, že se jedná o živou kauzu.

„Nemůžu zasahovat do práce soudů a státního zastupitelství. Státní zástupce tam podal stížnost, kterou vyhrál, takže by se měl Janoušek vrátit zpátky do věznice. Já to můžu jenom sledovat a nemůžu do toho zasahovat,“ uvedla.

Opilý lobbista v roce 2012 v Praze srazil autem ženu, kterou tak vážně zranil. Byl odsouzen za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky. V době přerušení trestu ho sledování nařízené pražským vrchním soudem zastihlo na plovárně, na kole nebo v galerii. Server Seznam Zprávy letos zveřejnil fotografie z přelomu let 2019 a 2020, na nichž se Janoušek bez hole pohybuje na zasněžených svazích rakouských Alp.

Olomoucký vrchní soud ve svém usnesení podle České televize mimo jiné zmínil, že soukromé aktivity Romana Janouška nenasvědčují tomu, že by jeho zdravotní stav byl život ohrožující.

Vyhotovení písemného rozhodnutí potvrdil bez dalších podrobností mluvčí olomouckého vrchního soudu Stanislav Cik. „Rozhodnutí je vyhotoveno v písemné podobě a bylo zasláno všem stranám,“ sdělil České televizi. O rozhodnutí může soud podávat informace až poté, co ho obdrží všechny zúčastněné strany.