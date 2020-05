‚Hrozí mu bezprostřední nebezpečí smrti.‘ Soud odložil Janouškův nástup do vězení kvůli koronaviru

Krajský soud v Brně odložil nástup lobbisty Romana Janouška do vězení kvůli obavě z nákazy koronavirem. Vzhledem k jeho špatnému zdravotnímu stavu by pro něj mohla být nemoc covid-19 fatální. Vyplývá to z usnesení soudu, které server iROZHLAS.cz získal s pomocí informačního zákona. „Odsouzenému nelze zajistit odpovídající lékařskou péči bez toho, že by došlo k ohrožení života,“ píše se v soudním dokumentu.

Dokument Brno 14:13 28. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít