Olomoucký vrchní soud rozhodl v kauze lobbisty Janouška. Zatím není zřejmé jak

Olomoucký vrchní soud již vyřídil stížnost státního zástupce na rozhodnutí brněnského krajského soudu, který koncem dubna přerušil trest Romanu Janouškovi na další dva roky ze zdravotních důvodů, uvedla ve středu Česká televize. Vrchní soud rozhodnutí krajského soudu změnil, zatím však není jasné, s jakým výsledkem, informovala televize s odkazem na justiční databázi Infosoud. Soud o stížnosti rozhodoval v úterý v neveřejném jednání. Olomouc 16:09 30. června 2021

Mluvčí brněnského krajského státního zastupitelství Hynek Olma řekl, že rozhodnutí ještě neobdrželi.

Krajský soud v Brně na konci dubna prodloužil lobbistovi Romanu Janouškovi o další dva roky přerušení výkonu trestu, a to ze zdravotních důvodů. Proti usnesení podal stížnost státní zástupce.

Janouškovi soud uznal přerušení výkonu trestu o dva roky. Státní zástupce podal proti rozhodnutí stížnost Číst článek

Mluvčí Vrchního soudu v Olomouci Stanislav Cik k tomu pro iROZHLAS.cz pouze uvedl: „Mohu potvrdit, že o stížnosti státního zástupce bylo rozhodováno na neveřejném zasedání včera 29. června. Vzhledem k tomu, že informaci o tom, jak bylo rozhodnuto, nedostal odsouzený ani obhájce a nebylo vyhotoveno písemné rozhodnutí, tak vám nemůžu sdělit výsledek ani odůvodnění.“

Rozhodnutí zatím neobdrželi ani žalobci, kteří proti původnímu usnesení podali stížnost. „K nám to ještě nedoputovalo, je to čerstvé. Oficiálně to také nevíme,“ uvedl Olma.

Obvinění

Janoušek si má odpykat 4,5 roku vězení za to, že autem srazil ženu a od nehody ujel. Výkon trestu se mu ze zdravotních důvodů na jeho žádost přerušuje opakovaně, naposledy loni na jaře o rok. Za mřížemi dosud strávil zhruba rok a čtvrt.

Podle lékařských posudků Janoušek trpí nevyléčitelnou nemocí a při chůzi se musí opírat o francouzskou hůl. Po operaci mozku má podle lékařů v hlavě implantát, který by se pohybem mohl uvolnit, a Janouška tak zabít.

Opilý lobbista v roce 2012 v Praze srazil autem ženu, kterou tak vážně zranil. Byl odsouzen za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky. V době přerušení trestu ho sledování nařízené pražským vrchním soudem zastihlo na plovárně, na kole nebo v galerii. Server Seznam Zprávy letos zveřejnil fotografie z přelomu let 2019 a 2020, na nichž se Janoušek bez hole pohybuje na zasněžených svazích rakouských Alp.

Nemusí to ale znamenat automatický návrat do vězení. Soud taky mohl říct, že místo na dva roky bude mít přerušeno na jeden rok. Také mohou chtít nový lékařský posudek. @CT24zive — Jiri Hynek (@JiriHynek) June 30, 2021