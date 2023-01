Soud stanovil Janouškovi sedmiletou zkušební dobu. Musí také docházet k terapeutovi

Předčasně propuštěný lobbista Roman Janoušek má sedmiletou zkušební dobu, v níž se musí takzvaně osvědčit, tedy nespáchat další trestný čin. Bude na něj dohlížet probační úředník. Soud Janouškovi zároveň uložil i docházení k terapeutovi kvůli problémům se zvládáním agresivity a nadužíváním návykových látek. Uvedl to mluvčí Městského soudu v Praze Adam Wenig. Praha 17:19 23. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lobbista Roman Janoušek | Zdroj: Profimedia

Pokud by Janoušek stanovené podmínky porušil, musel by se vrátit do vězení, kde si do loňského prosince odpykával čtyři a půl roku za ublížení na zdraví při dopravní nehodě.

‚Za chyby jsem už zaplatil dost.‘ Lobbista Janoušek se dostal předčasně na svobodu, odseděl víc než dva roky Číst článek

Pražský městský soud vyhověl lobbistově žádosti o podmíněné propuštění v neveřejném zasedání. Doposud tedy nebylo zřejmé, jaká omezení mu uložil, ani jak své rozhodnutí zdůvodnil. Obvodní soud původně žádost zamítl s tím, že podnikatel se za mřížemi ještě dostatečně nepolepšil.

Dopravní nehodu způsobil Janoušek v březnu 2012 v pražské Michli úmyslně a pod vlivem alkoholu. Srazil ženu, jež se postavila před jeho vůz, aby ho přiměla řešit kolizi, kterou způsobil předtím.

Z trestu si Janoušek celkem odpykal zhruba dva a půl roku. Do věznice nastoupil v listopadu 2014, od března 2016 až do července 2021 byl ale na svobodě. Brněnská justice mu věznění opakovaně přerušovala na základě lékařských posudků. Podle nich muži po operaci hlavy hrozí těžké poranění mozku, potřebuje dohled a musí se při chůzi opírat o berli. Poté byl ale lobbista zastihnut na plovárně, na kole nebo také v galerii. Média navíc zveřejnila snímky, na nichž byl Janoušek bez hole v Alpách.

Původně byl obžalovaný za pokus o vraždu, soudy ho ale uznaly vinným z ublížení na zdraví a z řízení pod vlivem návykové látky.