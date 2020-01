Soud o znovuotevření Janouškova procesu nerozhodl. Předvolá jeho manželku a terapeuta

Soud, který podruhé posuzuje žádost lobbisty Romana Janouška o obnovu jeho trestního řízení, předvolá k výslechu Janouškovu manželku a jeho někdejšího terapeuta Ivana Doudu. Vyhoví tak návrhům státního zástupce i Janouškova obhájce. Zasedání bude pokračovat 4. února. Ke středečnímu jednání lobbista nedorazil, omluvil se ze zdravotních důvodů. Praha 11:34 15. 1. 2020 (Aktualizováno: 11:45 15. 1. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lobbista Roman Janoušek | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Pražský městský soud zamítl Janouškovu žádost o nové projednání jeho dopravní nehody už v roce 2016, což následně potvrdil i vrchní soud. Podnikatele odsouzeného ke 4,5 roku vězení se však loni na podzim zastali ústavní soudci, kteří žádost o obnovu řízení vrátili k novému projednání.

Nařídili, aby se městský soud lépe vypořádal s Janouškovými argumenty, že jeho počínání v době nehody ovlivnil hematom v mozku.

Předseda soudního senátu Tomáš Kubovec na středu znovu předvolal autory znaleckých posudků předložených obhajobou - psychiatra Jaroslava Zvěřinu, neurochirurga Petra Jelínka a bývalého znalce v oboru očního lékařství Jana Nováka.

Jelínek zopakoval, že subdurální hematom může vést ke zkreslenému vnímání, Novák popsal souvislost mezi hematomem a omezením zorného pole.

Znalec Zvěřina vypovídal na žádost Janouškova advokáta Lukáše Trojana za zavřenými dveřmi, veřejnost tak jeho slova neslyšela. Trojan pak novinářům řekl, že právě obsah této výpovědi vedl k návrhům na předvolání Janouškovy manželky a terapeuta Doudy. Advokát a státní zástupce Vladimír Pazourek se shodli na tom, že tato dvě svědectví pomohou dokreslit Janouškův stav v době nehody.

Pražský městský soud o Janouškově návrhu ve středu rozhodoval už podruhé. Ústavní soud totiž loni v říjnu případ vrátil s tím, že předchozí zamítavé rozhodnutí porušilo Janouškovo právo na soudní ochranu.

„V tomto případě vykročili z pravidel pro obnovu řízení, kdy by měli pouze posuzovat to, zda nové skutečnosti a důkazy mohou změnit něco na rozhodnutí o vině a trestu. Soudy už tou úvahou, kdy do toho zasadily chování nebo jednání stěžovatele po nehodě, překročily rámec, který jim trestní řád a ústavní pořádek dává k dispozici,“ zdůvodnila pro Radiožurnál mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková.

Janouškovi advokáti totiž o obnovu řízení požádali s tím, že mají v případu nové důkazy. Například znalecké posudky, podle kterých byl Janoušek v době nehody závislý na alkoholu a dalších návykových látkách. Taky poukazovali na údajnou poruchu zorného pole a na možnost, že Janouškovy rozeznávací schopnosti mohl ovlivnit hematom v mozku.

Městský i vrchní soud v Praze sice připustily, že tyhle okolnosti mohly mít vliv na průběh nehody, ale zároveň dodaly, že takovou možnost vylučuje to, jak se po nehodě Roman Janoušek choval.

Janoušek má ze zdravotních důvodů trest přerušený až do letošního jara. Podle posudku olomoucké fakultní nemocnice u něj totiž po operaci hlavy existuje riziko těžkého poranění mozku a pobyt ve vězení by ho ohrožoval na zdraví i na životě.

Potom, co Pražský vrchní soud nechal Janouška sledovat, se ale ukázalo, že Janoušek mimo vězení sportuje i navštěvuje kulturní akce.

V roce 2012 Janoušek v opilosti naboural v pražské Michli do cizího vozu a od nehody ujel. Když zastavil na červenou, řidička z druhého auta ho dohonila, stoupla si před jeho vůz a chtěla s ním situaci řešit.

Janoušek proti ní nejdřív dvakrát popojel, potom se na zelenou rozjel, ženu srazil a ujel. Za to původně čelil obžalobě z pokusu o vraždu. Nakonec byl odsouzený za těžké ublížení na zdraví. O obnovu procesu požádal v roce 2016, ale městský ani vrchní soud v Praze mu nevyhověly.