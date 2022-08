Janoušek stále usiluje o podmínečné propuštění, na zamítavé usnesení soudu podal stížnost

Podnikatel Roman Janoušek podal stížnost proti usnesení, kterým soud v úterý zamítl jeho žádost o podmíněné propuštění. Uvedla to ve čtvrtek Česká televize. ČTK informaci potvrdil Janouškův advokát Martin Sadílek, který sdělil, že stížnost je zatím blanketní. To znamená, že její odůvodnění právníci doplní až poté, co se seznámí s písemným zněním usnesení.

