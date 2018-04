Soud už má posudek o zdraví lobbisty Janouška. Zda se vrátí za mříže, rozhodne během tří týdnů

Pražský městský soud už obdržel posudek ohledně zdravotního stavu lobbisty Romana Janouška, který žádá o prominutí zbytku svého trestu. Nyní jej musí prostudovat, a pokud si k posudku olomoucké fakultní nemocnice nevyžádá ještě doplnění, chtěl by o Janouškově žádosti rozhodnout zhruba do tří týdnů. Ve středu to uvedla mluvčí soudu Markéta Puci.

Praha 10:14 25. dubna 2018