Předsedu komise nemá mít ANO ani ČSSD, pokud půjdeme s Babišem do vlády, říká Onderka

Volba předsedy komise pro kontrolu GIBS může zvýšit nedůvěru sociálních demokratů ve společnou vládu s hnutím ANO. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to připustil to jeden z vyjednavačů ČSSD Roman Onderka. V tajné volbě sněmovna zvolila šéfem komise poslance z ANO Jiřího Maška. Hnutí ale podle Onderky slibovalo, že místo dostane opozice. Onderka chce proto od ANO ujištění, že nebude přehlasovávat ČSSD s jinými stranami. Praha 6:25 19. dubna 2018

Podle Onderky se středečním hlasováním vrátilo hnutí ANO k nepsané koalici s komunisty a hnutím Tomia Okamury.

„Vrátili se (hnutí ANO pozn. red.) k osvědčenému systému 'máme koalici s KSČM a SPD a společně si prohlašujeme, co chceme'. Pro mě je to překvapení – smutné překvapení,“ řekl pro Plus místopředseda ČSSD.

To podle Onderky zvýší nedůvěru strany k hnutí Andreje Babiše. „Nebezpečí prohlasovávání některých zákonů ANO s komunisty a SPD je nyní nasnadě, po tom, co se dnes (ve středu, pozn. red.) stalo v Poslanecké sněmovně. Z toho pohledu my budeme hledat, pokud vůbec půjdeme do koalice s hnutím ANO, nějaký mechanismus, aby se tak nedělo.“

Ani ANO, ani ČSSD

Předsedou komise by podle Onderky neměl být nikdo z hnutí ANO, a pokud ČSSD s Babišem půjde do koalice, ani nikdo ze sociálních demokratů. „V ten moment tyto dva subjekty nejsou opoziční subjekty.“

Zvolení Maška kritizovaly i další sněmovní strany - třeba TOP 09, KDU-ČSL, Piráti, STAN a ODS. Podle šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka ale hnutí navrhlo vlastního kandidáta, protože se opozice na nikom neshodla.

Místo předsedy komise se uvolnilo poté, co z něho odstoupil komunista Zdeněk Ondráček. Část opozice ho totiž kritizovalo za to, že za minulého režimu zasahoval proti demonstrantům.