Roman Onderka: ČSSD si dokážu představit v opozici i v koalici

Každý z členů sociální demokracie bude hlasovat podle svého vědomí a svědomí, a neměl by hlasovat podle doporučení sekretariátu nebo představitelů strany. Právě tak hodnotí v pořadu 20 minut Radiožurnálu místopředseda ČSSD a poslanec Roman Onderka referendum sociálních demokratů o vládě s hnutím ANO. Praha 22:47 23. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Onderka | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Hlasovací koalice hnutí ANO, komunistů a SPD v Poslanecké sněmovně zablokovala jednání o kauze Novičok a roli prezidenta Miloše Zemana v této kauze. Bude taková koalice nadále pokračovat, pokud vznikne vláda s účastí ČSSD?

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor s poslancem a místopředsedou ČSSD Romanem Onderkou o sociálně demokratickém referendu o vládě s hnutím ANO.

„Andrej Babiš a hnutí ANO říká, že ne. Ale pojistky pro to nejsou v žádném z dokumentů,“ říká Roman Onderka s tím, že vztah koalice je o partnerech, respektu a důvěře. „To, co je napsáno, to jsou takové zásady možné spolupráce,“ dodává.

Zároveň upozorňuje, že partneři mají dodržovat slovo, které si dají. Pokud na grémiu Poslanecké sněmovny padne dohoda o hlasování, se kterou kluby souhlasí, a hned při hlasování o programu se to poruší, tak to podle jeho slov není dobré.

„Je to o tom, jak rozhodnou členové sociální demokracie, každopádně toto nebezpečí zde hrozí a uvidíme, jak bude reálné,“ říká.

Sociální demokracii si také dokáže představit v opozici i v koalici. Pokud má rozhodnout členská základna, tak musí mít podle Onderky dostatek informací, nikoliv ovlivňování.

Článek vznikl pro Český rozhlas Radiožurnál.