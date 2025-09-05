‚Roman poškozuje dobré jméno Pražských služeb.‘ Zakázka za 300 milionů vyvolala střet o ředitele
Na posledním jednání rady hlavního města Prahy se otevřelo téma pozice ředitele firmy Pražské služby Patrika Romana. Na stole byl návrh vyslovit mu nedůvěru, což by mohlo vést k možnosti ho odvolat. Materiál v tomto znění ale neprošel. Nakonec rada odhlasovala změnu pravidel pro zadávání zakázek, kvůli jejichž porušení se o budoucnosti Romana v čele podniku mělo diskutovat. Redakce popisuje podrobnosti z jednání rady.
„Další setrvání JUDr. Patrika Romana ve společnosti Pražské služby, a. s., poškozuje její dobré jméno. Rada (…) doporučuje ukončení působení JUDr. Patrika Romana ve skupině Pražské služby, a. s.,“ zní podstata návrhu, s nímž se redakce seznámila a jejž radě uplynulé pondělí předložila náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti).
Za její iniciativou stojí zakázka na 58 vozů na svoz odpadu za 321 milionů korun, kterou už iROZHLAS.cz podrobně popsal. Pražské služby ji svěřily jedinému uchazeči, firmě VSP Auto. Její většinový majitel s jinou společností podniká přímo v areálu Pražských služeb. Jeho obchodní partner pak zná ředitele Romana z mysliveckého spolku.
Pražské služby navíc při této soutěži obešly vlastní stanovy. Zakázku zadaly VSP Auto bez toho, aniž to schválila dozorčí rada společnosti. Nic z toho však pozicí Romana neotřáslo. Koaliční ODS prosadila na jednání rady protinávrh, jenž ředitele vůbec nezmiňuje, a především vyzývá Pražské služby k vypuštění citované části stanov.
Černá čísla Pražských služeb
„Aby se zmírňovaly kontrola, dohled a transparentnost hospodaření Pražských služeb nepřichází v úvahu, navíc v tuto chvíli už vůbec ne,“ sdělila iROZHLAS.cz náměstkyně Komrsková. Podle přijatého usnesení by dozorčí rada schvalovala pouze záměr vypsat soutěž o zakázku, přičemž do schválení dodavatele by mluvit nemohla.
Redakce se seznámila se zápisem z hlasování o tomto bodu. Pro materiál náměstkyně Komrskové zvedla ruku jen čtveřice pirátských radních, ostatní členové vedení města nehlasovali. Samotný primátor Bohuslav Svoboda (ODS) se pak jako jediný aktivně vyslovil proti iniciativě Komrskové.
Protinávrh ODS, která je s TOP 09 v rámci Spolu pro Prahu hlavní silou v radě, prošel díky podpoře šesti radních – všech ze Spolu a radního Antonína Klecandy (STAN). Piráti byli proti. Za zněním schváleného usnesení stál předseda pražské ODS Tomáš Portlík (ODS), který se zasedání rady účastnil coby šéf zastupitelského klubu.
„Pro mě je důležité, jestli Pražské služby plní svou roli, jestli v Praze uklízí a jestli podle kalkulačních nákladů plní rozpočtová kritéria. Pokud je firma v černých číslech a není prokazatelný malér, tak nemám důvod se zabývat tím, jestli má mou důvěru, nebo nemá,“ reagoval Portlík na dotaz redakce, zda důvěřuje řediteli Romanovi.
Stanovy a jejich výklad
V přijatém usnesení se mluví o tom, že stávající stanovy Pražských služeb jsou nejasné. Jejich dotčená pasáž přitom explicitně praví, že zadání zakázky nad sto milionů korun musí posvětit dozorčí rada. Podle zákona se zadáním zakázky rozumí podpis kontraktu s vybraným dodavatelem, takto to vykládá i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
Ostatně tuto interpretaci uznává i důvodová zpráva, která je součástí radou města schváleného závěru. Podle zprávy se „formálně zadáním veřejné zakázky myslí uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem“. Tedy přesně to, co dozorčí rada v případě soutěže za 321 milionů neudělala. Výběr vítězné firmy vzala jen na vědomí.
Z důvodové zprávy přitom plyne, že problém sporné části stanov představuje především její obsah. Pravomoc dozorčí rady schvalovat vítěze tendru je prý v rozporu s tím, jak výběrové řízení na dodavatele upravují příslušné předpisy. Pro zásah dozorčí rady v tomto procesu zkrátka není místo.
„V rámci postupu podle zákona o zadávání veřejných zakázek není možné kroky Pražských služeb podmiňovat vnitřním souhlasem dozorčí rady, představenstvo by smlouvu s vybraným účastníkem muselo uzavřít bez ohledu na souhlas či nesouhlas dozorčí rady,“ stojí ve shodě se zprávou v dopise, které Pražské služby poslaly radě města minulý týden a jejž má redakce k dispozici.
‚U žádné jiné firmy se to neděje‘
Pražské služby mají podle rozhodnutí vedení města do konce října předložit návrh změny stanov, podle níž dozorčí rada bude jen dávat souhlas se záměrem Pražských služeb vypsat soutěž nad sto milionů a se základními parametry výběrového řízení. K výběru dodavatele se tak už nebude vyjadřovat.
Operátor ICT, jablka a hrušky
Za příklad požadované změny stanov Pražských služeb se v doprovodné zprávě k usnesení rady uvádí stanovy pražské městské firmy Operátor ICT.
V této společnosti „představenstvo předkládá dozorčí radě ke schválení záměr veřejné zakázky, který obsahuje alespoň identifikaci veřejné zakázky, předpokládanou hodnotu, odůvodnění potřeby, kvalifikační a hodnoticí kritéria pro výběr dodavatele, jsou-li známy“.
Tento příklad ale náměstkyně Komrsková odmítá. Odkazuje na to, že firma Operátor ICT zadává zakázky v řádově menších hodnotách. „Tohle srovnání není vhodné, každá jedna firma v majetku Prahy je různá, na činnosti, na obrat, na poptávané služby. Já nechci srovnávat hrušky s jablky.“
„Přijaté usnesení říká ‚když se to nedodržuje, tak to zrušíme‘. Cílem je udržet Patrika Romana v čele Pražských služeb, kde je ředitelem dvacet let. Už to je prorostlá organizace, řekl bych,“ reagovala náměstkyně Komrsková. Podle ní by naopak bylo namístě, aby dozorčí rada schvalovala zadání zakázek už od hodnoty 50 milionů korun.
Dozorčí rada poslední dva roky zakázky nad sto milionů brala pouze na vědomí. Že stanovy říkají něco jiného, se diskutovalo v kontrolním orgánu Pražských služeb zase až letos na jaře právě kvůli problematické soutěži za 321 milionů, v níž vyhrál jediný uchazeč spřízněný se samotnými Pražskými službami.
„U žádné jiné společnosti v majetku Prahy se neděje, že by zadání zakázky schvalovala dozorčí rada. S vybraným dodavatelem má představenstvo povinnost podepsat smlouvu ze zákona a odvolacím orgánem může být jen Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,“ podotýká k potřebě zmírnění stanov Pražských služeb zastupitel Portlík.