Novým Vojtěchovým náměstkem bude po Prymulovi děkan Univerzity Karlovy Šedo. Byl jediným zájemcem

Novým náměstkem pro zdravotní péči na ministerstvu zdravotnictví bude děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Aleksi Šedo. Nahradí tak epidemiologa Romana Prymulu, který na ministerstvu skončil na konci května a stal se vládním zmocněncem pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Informoval o tom v úterý Zdravotnický deník. Praha 18:12 21. 7. 2020 (Aktualizováno: 18:39 21. 7. 2020)

Šedo byl na post náměstka jediným kandidátem. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ho podle Zdravotnického deníku jmenoval v úterý s účinností k 1. září.

Šedo ale odmítl pro iROZHLAS.cz celou věc komentovat. „Nechtěl bych se k tomu nyní vyjadřovat. Ještě je k tomu potřeba řada dalšího povídání, takže teď by to bylo nesolidní,“ řekl Šedo s tím, že se snad vyjádří během příštího týdne. „Záleží to ale ještě na několika věcech,“ dodal bez dalších podrobností.

Odmítl také odpovědět na otázku, zda má prověrku na stupeň „důvěrné“. Právě tou by měl žadatel o post náměstka pro zdravotní péči podle informací na webu ministerstva disponovat.

Roman Prymula se stal tváří vlády v boji proti epidemii koronaviru. Řídil Ústřední krizový štáb, od konce března stál v čele Centrálního řídícího týmu covid-19, který měl na starosti projekt chytré karantény, kapacity nemocnic, laboratoří či testování nakažených.

Jedním z důvodů pro Prymulův odchod z ministerstva bylo to, že nezískal bezpečnostní prověrku. Prymula v té souvislosti dříve řekl, že ministerstvo zavedlo povinné bezpečnostní prověrky pro náměstky kvůli obavám z jeho popularity, což Vojtěch odmítl. Zdůraznil, že povinnost prověrek se zavedla už loni, tedy dlouho před pandemií, a že všichni náměstci kromě Prymuly prověrku získali.

Náměstek pro zdravotní péči má podle ministerstva na starosti řízení sekce zdravotní péče, sledovaní odborné úrovně, kvality, dostupnosti a rozvoje zdravotní péče, koncepční práci, zdravotnictví v krajích nebo vzdělávání zdravotníků. Na starosti má také informatiku ve zdravotnictví nebo výzkum a vývoj ve zdravotnictví, čemuž se na Úřadě vlády věnuje také Prymula.

Kdo je Aleksi Šedo?

Devětapadesátiletý Aleksi Šedo vede lékařskou fakultu UK druhé volební období. Letos mu mandát končí a znovu kandidovat nemůže.

Veřejnost si ho mohla všimnout během studie kolektivní imunity, kdy informoval veřejnost skrze média o testování v Praze.

Promoval na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze v roce 1986. O čtyři roky později získal titul kandidáta věd v oboru lékařská biochemie, v roce 2002 byl jmenován profesorem v oboru biochemie a patobiochemie.

V letech 1992 až 1993 hostoval jako profesor v italské Pise. V letech 1994 až 1995 působil jako vědecký pracovník Institutu Curie v Paříži.

Šedo je mimo jiné také přednostou Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty UK.