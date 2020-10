Prymula má právní analýzu, podle níž opatření neporušil. Politickou chybu však přiznává

Zaorálek: Prymula neměl slibovat otevření škol, cítili jsme, že to nebudeme schopni splnit

Děti se 2. listopadu do školních lavic nevrátí. Po mimořádném jednání vlády to oznámil ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Podle něj to neumožňuje současný vývoj epidemie koronaviru.