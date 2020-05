Chytrou karanténu povede hlavní hygienička, řekl Prymula. Pro cesty do Polska budou stále potřeba testy

Po odchodu Romana Prymuly na Úřad vlády povede projekt chytré karantény hlavní hygienička Jarmila Rážová. Náměstek ministra zdravotnictví to potvrdil pro Český rozhlas Plus. O změně jeho funkce bude v pondělí jednat vláda. Prymula zároveň potvrdil, že uvolnění hraničního režimu 15. června se nebude týkat Polska. „Riziko v pohraničí je stále příliš vysoké,“ uvedl. Praha 10:09 25. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Prymula oznámil svůj odchod z ministerstva zdravotnictví v květnu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„S nabídkou pana premiéra jsem souhlasil. Na svém zasedání o tom bude jednat vláda, a pokud to bude schváleno, nastoupil bych k 1. červnu.“ potvrdil Prymula Českému rozhlasu Plus svůj odchod z ministerstva zdravotnictví.

S jeho pravděpodobným působením na pozici vládního zmocněnce pro zdravotnictví také přijdou změny v projektu chytré karantény, v jejímž čele Prymula stál. „Dominantně se budu věnovat vědě. Zůstanu ale v klinickém týmu ministerstva zdravotnictví, který dělá odborná doporučení. Už ale nebudu mít zodpovědnost za fungování chytré karantény, to přechází na hlavní hygieničku,“ uvedl náměstek.

Spory s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) jako důvod svého odchodu z resortu ale odmítá. „Dohodli jsme se a vyříkali si to. Není tam zásadní problém, spolupracovat budeme i nadále,“ přiznal Prymula.

Hraniční režim

Náměstek ministra zdravotnictví také přiblížil podobu hraničního režimu po 15. červnu. Zatímco s některými státy Česko dohodu o úplném uvolnění již uzavřelo, u jiných zemí omezení zůstávají. Do této kategorie spadá například Polsko. „Pro Polsko by předkládání testů mělo zůstat. Riziko v polských pohraničních regionech, kde je případů nejvíce, je stále příliš vysoké,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví ve vysílání.

Podle Prymuly bude také nutné řešit harmonizaci kontrol na hranicích i uvnitř Evropské unie. Opatření by se však v prvních fázích měla u různých zemí lišit, a to na základě zhodnocení situace. „Pro dohodnuté země bude možné cestovat bez testů, u dalších to bude zváženo podle rizika. Kontroly na hranicích ale budou namátkové nebo proběhnou ve vnitrozemí. Bude se také řešit, jestli bude překročení hranice technické, nebo bude potřeba další registrace,“ dodal Prymula.