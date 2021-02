Prymula: Kvůli mutacím stačí pro rizikový kontakt pár vteřin. Zájem o návrat na ministerstvo nemám

Kvůli rozšíření nakažlivějších mutací koronaviru už neplatí, že rizikovým kontaktem je setkání lidí bez roušky na vzdálenost méně než dva metry po dobu 15 minut a více. Lidé se mohou nakazit i za několik sekund. V rozhovoru pro ČTK to řekl bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. Mutace koronaviru také podle něj snižují účinnost vakcín proti covidu-19. Je možné, že vakcíny se budou upravovat a už naočkované lidi bude nutné přeočkovat. Praha 8:12 3. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mutace koronaviru mění definici rizikového kontaktu, snížit mohou i účinnost některých vakcín proti covidu, míní Prymula | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Prymula řekl, že koronavirus i téměř po roce, kdy se v Česku šíří, odborníky stále překvapuje. Přestože o něm mnohé vědí, přítomnost nakažlivějších mutací ukazuje, že některé věci už neplatí. V Česku se minimálně od začátku prosince objevuje takzvaná britská mutace, která se podle odborníků šíří asi o 40 procent rychleji.

„To, že jsme si mysleli, že nějaký kontakt do 15 minut by neměl být příliš rizikový, to už také zdaleka neplatí," řekl Prymula. Podle něj se lidé mohou nakazit i za několik sekund, pokud budou spolu bez roušek a někdo například kýchne.

Zároveň se ale podle Prymuly nedá jednoduše říci, co je v současnosti rizikový kontakt. Riziko ale zásadně snižuje to, pokud lidé mají roušku nebo respirátor. „Ukazuje se, že bariérová ochrana pomocí roušek má podstatně větší význam, než se na počátku myslelo,“ uvedl Prymula, který je nyní poradcem premiéra Andreje Babiše (ANO).

Naopak mezi opatření, která nejsou tak účinná, jak se původně předpokládalo, řadí bývalý ministr trasování. Důvodem jeho neúčinnosti je podle Prymuly neochota nakažených hlásit další lidi, s kterými byli v kontaktu. Nyní lidé hygienikům hlásí v průměru méně než jeden rizikový kontakt. Pomoci by podle Prymuly mohl finanční bonus pro lidi v karanténě, o kterém se nyní jedná.

Za neúspěšný považuje i projekt eRouška. „Ve snaze, aby nebyla vnímána jako jakýsi prostředek, který nás špehuje a který je průlomem do našeho soukromí, tak byl vytvořen model, který je téměř k ničemu. Já sám mám eRoušku nainstalovanou řadu měsíců a musím říct, že mě ještě ani jednou neohlásila, že bych byl v kontaktu s někým pozitivním, přestože jsem se do toho kontaktu dostal už xkrát,“ doplnil Prymula.

Účinnost vakcíny

Prymula také poukázal na snížení účinnosti vakcín proti covidu-19 při výskytu nakažlivějších mutaící viru. Data z Velké Británie podle něj ukazují, že mutace snižuje účinnost vakcíny firmy Novavax, která zatím nebyla registrována pro použití v Evropské unii. „Tam, kde dominovala britská mutace, vidíme, že účinnost vakcíny, která byla obecně na 89 procentech, se snižuje o nějakých čtyři pět procent,“ řekl Prymula.

Takzvaná britská mutace se minimálně od začátku prosince loňského roku vyskytuje i v Česku. Kromě toho odborníci popsali také jihoafrickou a brazilskou mutaci. U jihoafrické mutace jsou podle Prymuly výsledky ještě výrazně horší. Kvůli mutacím se může stát, že se budou očkovací látky podobně jako u vakcíny na chřipku každoročně měnit.

„Vakcína se opravdu může dostat do podoby, v které byla vakcína chřipková, kdy si změny vyžadují to, aby vakcína byla připravována individuálně na každou sezonu. Může se stát, že to opravdu bude jednou za rok, protože mutace viru budou tak rozsáhlé,“ uvedl Prymula.

Návrat na ministerstvo?

Současný premiérův poradce zároveň v rozhovoru odmítl informace České televize, že by při případném odchodu současného ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) měl resort převzít předseda vlády Andrej Babiš (ANO) a Prymula by zastával funkcí výkonného ministra.

„Mě to nechává poměrně klidným. Většina fám vždycky vede k tomu, že se to naopak v brzké době nestane,“ poznamenal ke spekulacím. „A opravdu si nemyslím, že by existoval člověk, který by to chtěl. To je spíše pozice za trest, než že by se tam někdo hnal kvůli nějakým prebendám, to určitě ne,“ dodal Prymula. Odmítl také, že by se na ministerstvo v nejbližší době vrátil například i v odborné pozici.