Zkrácení karantény? ‚Po desátém dni nikoho nenakazíte, virus se už nereplikuje,‘ říká Prymula

V pondělí znovu zasedne Rada vlády pro zdravotní rizika. Povinná karanténa by se mohla zkrátit ze 14 dnů na 10. Rada to projedná na návrh premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. „Naprostá většina případů, kdy riziko je, tak je do desátého dne. Potom už je to prakticky vyloučené,“ řekl v Ranním interview Radiožurnálu vládní zmocněnec Roman Prymula, který Babišův návrh podpořil. Praha 10:44 17. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Epidemiolog a vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula | Foto: Petr Topič/MAFRA | Zdroj: Profimedia

V pátek jste se přiklonil k návrhu předsedy vlády - nesouhlasíte tedy s tím, co říká váš kolega Roman Chlíbek? Nevnímáte jako rizikové, že by bezpříznakoví pacienti mohli nákazu nevědomky šířit?

Už to říkám minimálně 14 dnů. Máme data ze světa, zejména ze Spojených států, které ukazují, že riziko je po desátém dni minimální. Naprostá většina případů, kdy riziko je, tak je do desátého dne. Potom už je to prakticky vyloučené.

Situace není alarmující, uklidňuje Rážová. ‚Od podzimu jsou pravděpodobné roušky v MHD,‘ uvedla Číst článek

Máme dostatek dat, abychom ukázali, jakým způsobem klesá virová nálož u osob, které jsou delší dobu po výskytu příznaků. Po prvním pozitivním testu a uběhnutí deseti dnů člověk není infekční a pokud vylučuje virus, tak je to virus, který se už nereplikuje a nemůže nikoho nakazit. Je zdokumentován jen jeden případ, který to narušil. Pravděpodobnost je proto skutečně minimální.

Poprvé a zatím naposledy Rada vlády zasedla koncem července. Tehdy si dala za úkol vylepšení projektu chytré karantény tak, aby se celý proces odběru vzorků a trasování urychlil. Změnilo se něco od té doby?

Celý systém je masivně posilován mediky a armádou, aby byl dostatek osob, které jsou schopné trasovat. Je snaha to restrukturalizovat, aby epidemiolog, jakožto odborník, se věnoval trasování v prvním hovoru, kdy vyžaduje nejvyšší erudici. Při dalších hovorech už mohou být školení pracovníci.

Nových případů v posledních dnech rychle přibývá - v minulém týdnu byla čísla nejvyšší od začátku dubna. Funguje to?

Děje se to právě v této chvíli. Reaguje to na tyto nárůsty. Musíme mít nějaké období latence. Je jasné, že když přijmeme nějaká opatření, tak dopady jsou v horizontu nějakých 14 dnů.

Dodat vakcínu proti covid-19 a nepodělit se o výsledky testů je znepokojivé, varuje farmaceut Mátl Číst článek

Takže jak to funguje, uvidíme na konci prázdnin.

Zhruba tak.

Pražská hygienička Zdeňka Jágrová už avizovala, že se v září mohou vrátit roušky do městské hromadné dopravy. Můžeme s návratem podobných opatření počítat plošně? Nebo v rizikových regionech?

O tom se bude diskutovat. Je tady návrh, který chce zavést roušky ve vnitřních prostorách poměrně plošně. Myslím, že na místě to je v městské hromadné dopravě. Systém povinných roušek ve vnitřních prostorách bychom měli spouštět postupně podle situací v jednotlivých regionech.

Blíží se taky začátek školního roku. Budete tam uvažovat v rámci Rady vlády o nějakých opatřeních?

Je tady poměrně komplexní návrh, jak zabezpečit start nového školního roku, aby děti mohly do škol chodit. Právě o tom budeme také jednat.

76563