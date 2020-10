Do obchodů či nákupních center maximálně ve dvou. Opatření ale Prymula na tiskové konferenci nezmínil

Během tiskové konference, na které ve čtvrtek ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) oznamoval zpřísnění opatření, nezaznělo jedno důležité opatření, které začalo platit už v pátek 9. října. Vláda jím omezuje vstup do obchodů, nákupních center a dalších provozoven maximálně po dvou osobách s výjimkou pro děti mladší 15 let, které doprovází dospělý ze společné domácnosti. Praha 6:57 9. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eskalátory v pražském obchodním centru | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Vláda omezuje svobodu pohybu a pobytu tak, že lze vstupovat do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, a pobývat v nich nejvýše ve skupinách po 2 osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry; toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti,“ píše se ve vládním usnesení k nově vyhlášeným opatřením.

„U dvojic v obchodních centrech je výjimka pro osoby mladší patnácti let, když doprovází zletilou osobu. To znamená, že s dětmi tam můžete jít, ale jen jako jeden dospělý,“ řekl Právu mluvčí resortu zdravotnictví Jan Brodský.

O omezení možnosti společného nakupování ve více osobách ministr zdravotnictví na tiskové konferenci nemluvil, přestože začalo platit již následující den. Informoval jen o tom, že v nákupních centrech budou moci v jejich stravovacích prostorech u jednoho stolu sedět maximálně dva lidé. A to s tím, že je bude v těchto prostorech zakázáno poskytovat zdarma bezdrátový internet, aby se zde lidé neshlukovali.

Rekordní přírůstky nakažených v posledních dnech přiměly vládu ke zpřísnění a rychlejšímu zavádění opatření proti šíření nákazy. Uzavření restaurací a hospod ve 20.00 a uzavření posiloven a bazénů platí také už od pátku.

Od pondělí 12. října na 14 dní pak vláda zavře divadla a kina, téměř zruší profesionální i amatérské sportování a přitvrdí také omezení pro nemocnice a úřady. Školákům se prodlouží podzimní prázdniny, na druhý stupeň základních škol se vrátí výuka na dálku. Kompenzace pro podnikatele kabinet zatím neohlásil. Bez nových opatření by podle Prymuly za dva týdny nemusely stačit kapacity zdravotnictví.

