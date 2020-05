Děti by se neměly ve školách koronavirem nakazit. ‚Riziko je téměř nulové,‘ uvedl Prymula

Míra přenosu z dítěte na dospělého a naopak je velmi malá. Riziko, že by se dítě nakazilo ve škole je také téměř nulové, uvedl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula na tiskové konferenci, kde vysvětloval, proč se vláda rozhodla zrušit k 25. květnu povinné nošení roušek na veřejnosti. „Šíření viru v populaci se podařilo velmi omezit a blížíme se do letní sezony,“ uvedl. Praha 17:47 11. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Prymula | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Rouška sice před nákazou koronavirem neochrání, ale podle Prymuly byl přístup k jejich nošení odlišný. „Tím, že chráníme své okolí, tak chráníme sami sebe, protože jsme nosili roušky všichni. Byli jsme schopni zachytit naprostou většinu aerosolu, který šíříme, jak z našich dýchacích cest, tak při případném kýchnutí a podobně,“ vysvětloval Prymula funkčnost roušek v pondělí na tiskové konferenci.

Uvolnění vláda přijala, protože riziko šíření virů v zevním prostoru je podstatně nižší než v uzavřených budovách. „Do budoucna uvažujeme o tom, že u profesí, které jsou v prostoru, kde je zvýšená teplota, může dojít k dalšímu rozvolnění,“ řekl náměstek.

Epidemiolog Prymula zároveň odmítl spekulace, že by nošení roušky bylo zdraví škodlivé. U osob, které mají pylové a prachové alergie je podle něj prospěšná, protože se nedostávají do tak velké expozice, jako za běžné situace.

Nákaza dětí ve školách

V Česku se podle webu ministerstva zdravotnictví koronavirem celkem nakazilo 484 dětí ve věku do čtrnácti let, což činí 6,1 % z celkového počtu nakažených. „Závěr ze světových studií je poměrně jednoznačný. Riziko, že by se dítě nakazilo ve škole je téměř nulové,“ řekl závěrem Prymula.

Od pondělí se do školních lavic vrátili žáci posledních ročníků, aby se mohli připravovat na zkoušky a přijímací řízení. Od 25. května by se poté měly školy v omezené míře otevřít především pro středoškoláky a druhý stupeň základních škol.