‚Pravidla platí bez pardonu pro všechny.‘ Hamáček chce po Prymulovi vysvětlení, opozice žádá rezignaci

Představitelé opozičních stran vyzývají ministra zdravotnictví Romana Prymulu (za ANO) k rezignaci kvůli fotografiím Blesku, podle kterých byl ve středu pozdě večer navzdory platnému zákazu v restauraci. Opoziční politici mluví v té souvislosti na sociálních sítích o pokrytectví a papalášství kvůli porušení pravidel, která kabinet vyžaduje po všech občanech kvůli epidemii koronaviru. Praha 9:11 23. 10. 2020

Deník Blesk zveřejnil fotografie ministra zdravotnictví Romana Prymulu (za ANO) a prvního místopředsedu ANO Jaroslava Faltýnka, jak se podle listu ve středu pozdě večer sešli v restauraci na pražském Vyšehradě, ačkoli ta měla být podle platných nařízení zavřená.

„Denně umírají lidé. Zdravotníci se na pokraji vyčerpání starají o nemocné. Tisíce domácností řeší, z čeho budou vůbec žít. A v takové situaci ministr zdravotnictví poruší všechna myslitelná pravidla. Pane Prymulo, rezignujte,“ napsala na twitteru předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Noční jednání ministra zdravotnictví zkritizoval i ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). „Pravidla platí bez pardonu pro všechny. Pan ministr Prymula a pan Faltýnek musí vysvětlit, co pohledávali uprostřed nouzového stavu v restauraci, která má být zavřená,“ uvedl Hamáček na svém facebooku.

Lubomír Zaorálek

@ZaoralekL Chování p.Prymuly,kdy pod rouškou noci navštěvuje restaurace,ačkoliv jejich provoz sám zastavil a neobtěžuje se ani nosit roušku,je naprostá arogance moci a papalášství v nejhorší možnou chvíli.Nelze něco nařizovat občanům a sám se chovat jako nadčlověk.Měl by ihned rezignovat. 35 597

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (z ČSSD) Radiožurnálu řekl, že svým chováním ministr Prymula selhal. „Nedovedu si představit, jak s takovou autoritou řídit takovou situaci, jako je dnes. Nevím, co by se na tom dalo vysvětlovat. Podle mě je to neomluvitelné,“ popsal.

Také šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek vyzval Prymulu k omluvě a okamžité rezignaci. „To je jediný způsob, jak ještě můžete přesvědčit veřejnost, že svá opatření myslíte vážně a že je lidé mají dodržovat,“ prohlásil.

Vláda podle něj nemůže mít důvěru lidí v koronavirové krizi, protože je evidentně součástí problému, nikoliv řešení. „Dokud nezmizí Babišova vláda, nebude odstraněn ani problém,“ dodal.

Petr Fiala

@P_Fiala Tady doslova platí, že kážou vodu a pijí víno. Opravdu si někdo ještě myslí, že tato vláda nás dokáže provést pandemií? Ministr Prymula a místopředseda hnutí ANO Faltýnek se vysmáli všem lidem, kteří se bojí o svoje zdraví, o život svých blízkých a o holou existenci. 34 818

První místopředsedkyně lidovců Šárka Jelínková uvedla, že informace Blesku vyžadují okamžité vysvětlení. „Ukázka papalášství a arogance moci v přímém přenosu. Ministr zdravotnictví vysvětluje občanům, jak mají byt doma, a pak jde v noci do restaurace,“ kritizuje.

Román George Orwella Farma zvířat připomněl šéf Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan. „Přesně tak to je u nás. Všichni jsou si rovni, někdo rovnější. Tihle papaláši nemohou vést dobře náš stát v krizi. Nemají na to nejen manažersky, ale hlavně morálně,“ uvedl.

Rezignace ministra je podle něj na místě, protože bez důvěry se vládnout nedá. „Vláda papalášů, pokrytců a nadlidí. Pane ministře odstupte! Nikdo už vám nemůže věřit ani nos mezi očima!“ dodal místopředseda STAN Petr Gazdík.