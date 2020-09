Prymula chce zvýšit kapacitu testů až na 50 tisíc denně. Nastínil i omezení volnočasových aktivit

V Česku je třeba zvýšit kapacitu testování na koronavirus až na 50 tisíc testů denně, oproti nynějším 23 tisícům. V televizi Prima to v neděli řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Reagoval tak na nepříznivý vývoj epidemie koronaviru. Za sobotu podle dat ministerstva přibylo 1985 potvrzených nakažených, což je druhý nejvyšší denní nárůst o víkendu. Praha 12:10 27. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Prymula | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Prymula chce dosáhnout kapacity 50 tisíc testů denně tím, že by se mohly k dosavadním PCR testům přidat i další varianty testů. Nová opatření chce ministr oznámit ve středu nebo v pátek.

Na volnočasových akcích by mohlo podle něj být maximálně 10 až 20 lidí – to by mělo snížit reprodukční číslo, které nyní je mezi 1,26 a 1,29.

Pražský klub zval fanoušky na každovečerní studentské natáčení, ‚Je to výsměch,‘ řekl Prymula Číst článek

„Musíme taková zavést opatření, která jsou schopna to číslo dostat pod jedna. Protože jinak tady budeme mít hodnoty kolem dvou, tří tisíc (nakažených) setrvale a to je prostě nepřijatelné,“ řekl v pořadu Partie Prymula.

Výjimku z tohoto nařízení o omezení shromažďování by mohla podle něho platit pro svatby, kde by mohlo být maximum 30 účastníků.

Roste i počet lidí v nemocnicích - nyní je jich 801. Od začátku září tak jejich počet stoupl zhruba pětinásobně. V Praze je podle Prymuly už téměř naplněná kapacita lůžek, které byly pro pacienty s covidem vyhrazené. Podle Prymuly je možné, že lékaři budou muset odkládat některé plánované operace.

ONLINE: S koronavirem se v Česku potýká téměř 32 tisíc lidí. Za týden přibylo na 300 hospitalizovaných Číst článek

Školy

Prymula se dále vyjádřil k fungování škol. Nečeká, že by se zavíraly základní školy. Pravděpodobný ale je přechod středních škol na distanční výuku, výjimku může mít první ročník škol.

Nový šéf resortu zdravotnictví chce jednat s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO) o dočasném zrušení výuky hudební výchovy a tělocviku. Při těchto předmětech žáci nemusí nosit roušky.