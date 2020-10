Registrace hostů v restauracích není nesmysl, říká Prymula. Opatření je podle něj na seznamu

V průběhu následujících dnů by mělo mít ministerstvo zdravotnictví k dispozici nové testy na koronavirus. Uvedl to v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Dále mluvil o tom, jaká další opatření by mohla v průběhu nouzového stavu přijít. Zmínil opětovné zavedení otevírací doby obchodů s potravinami pro důchodce nebo i premiérem kritizované registrování v restauracích. Praha 19:14 2. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministr Prymula v Poslanecké sněmovně ve čtvrtek navrhl možnost zavedení registrací v restauračních zařízeních. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale takové opatření následně označil za „nesmysl“. S tím Prymula nesouhlasí. „Určitě to není nesmysl. Takováto opatření jsou v několika zemích západní Evropy,“ říká. „To, jakým způsobem se to dostalo do masmédií, že se tu zítra začne registrovat, to nesmysl je.“ S premiérem o tom Prymula mluvil podle svých slov dvakrát.

Nákupní doba pro seniory

Opatření podle ministra závisí na vývoji takzvaného reprodukčního čísla. „Pokud se nepodaří srazit reprodukční číslo pod hodnotu 1.0 v následujících dvou týdnech, pak musíme zapnout nějaká další opatření,“ říká a dodává, že mezi možná opatření patří i registrace hostů v restauracích.

V závislosti na vývoji situace může podle Prymuly dojít k zapnutí opatření měkkých, a v případě přetrvávání špatného vývoje i tvrdších. „Těch opatření je celá řada. Nechceme blokovat ekonomiku. Může se stát, že bude opět vyčleněná doba pro nákupy seniorů v obchodech,“ uvádí. „Pokud bychom nedokázali epidemii zvládnout měkkými opatřeními, jsou tam ta tvrdá. To může být například zavírání některých větších obchodů podle velikosti.“

‚Neomezujeme provozovny‘



Při rozhodování o omezení přítomnosti diváků na sportovních utkáních ministerstvo podle Prymuly vycházelo z dat. Přesné počty nakažených diváků ze sportovních akcí ale nemá.

„Troufám si říct, že lidí, co se nakazili na fotbale v hledišti, není moc. Jde o to, že skupina lidí následně jde oslavit vítězství do hospody. Řada zemí proto sáhla k tomu, že byl fotbal bez diváků. Proto to teď koncentrujeme do dvou týdnů, abychom ten řetězec přerušili,“ říká ministr.

Omezení provozu posiloven, bazénů a dalších sportovních provozoven Prymula nechystá. „Neomezujeme provozovny jako takové, ale je tu limit přes hromadné akce. Člověk může jít do posilovny či bazénu, ale měl by tam být individuálně.“

Ministr zdravotnictví vysvětloval i omezení v restauracích. „Šest lidí u jednoho stolu v hospodě má smysl. Je to navázané na opatření na středních školách. Cílem tohoto je, aby se nesrážely stoly a nedocházelo k větším kontaktům,“ říká. „Chci, aby lidé chápali, že opatření mají smysl, a ne, aby udělali rekordy v návštěvnosti jen proto, že od pondělí budou dané akce zakázané.“

Nové testy

Podle Prymuly by měly být v průběhu následujících dnů k dispozici nové diagnostické testy na přítomnost koronaviru. Takzvané lamptesty umožňují odebrání vzorků ze slin.

„Byl jsem informován, že jejich srovnávací testování proběhlo, že tím prošli. Teď už to závisí na administrativních podpisech. Doufám, že to bude v průběhu několika dnů, snad příští týden,“ říká. „Měly by mít stejnou indikaci jako PCR testy. Jsou to diagnostické testy s podobnou mírou citlivosti. Měly by být používány při diagnostice,“ dodává Prymula.

