Vyloučeno není nic, říká Prymula. Chystá nová opatření, která mají omezit kontakty mezi lidmi

Dosavadní opatření proti šíření koronaviru zatím v Česku nepřinesla pokles nakažených. Ministerstvo zdravotnictví proto plánuje v nadcházejícím týdnu představit další. Nový šéf resortu Roman Prymula (za ANO) v rozhovoru pro Novinky.cz řekl, že se zaměří na omezení shromažďování více lidí, nevyloučil ani omezení svateb. Počet nakažených koronavirem v pátek atakoval hodnotu 3000 a byl druhým nejvyšším denním přírůstkem od března. Praha 14:37 26. září 2020

Prymula upozornil na snížení reprodukčního čísla. „Na začátku září byl zcela zřejmý exponenciální nárůst, reprodukční číslo bylo mezi 1,6-1,8, pak došlo k určitému oploštění,“ řekl v rozhovoru pro Novinky.cz. V sobotu má číslo R hodnotu 1,2.

Hospitalizovaných pacientů stále přibývá, podle ministra tak není vyloučeno, že bude kapacita lůžek, které jsou v nemocnicích vyčleněny pro případy s koronavirem, obsazena.

Pokud k tomu dojde, měly by se podle něj pozastavit plánované výkony a uvolnila by se tím další lůžka.

„Vyloučit není možno nic,“ reagoval na dotaz, zda Česku nehrozí podobný scénář, jako na jaře v Itálii. V případě, že se i nadále budou zvyšovat čísla těžce nemocných, kteří potřebují plicní ventilaci, systém by mohl selhat.

Ministr zdravotnictví však dodává, že „to bychom se už nyní museli pohybovat na šesti tisících nakažených denně, a to se neděje“.

Chystaná omezení

V současnosti však podle Prymuly na místě zavést další opatření. Týkat by se měla především omezení kontaktů osob. „K detailům se ale vyjadřovat nebudu, dokud to nebude projednáno, to by bylo nekorektní,“ upozornil ministr

Nová opatření by se tak mohla dotknout firemních večírků, rodinných oslav nebo svateb.

Co se týká oslav obecně, nový ministr zdravotnictví opakovaně vyzýval, aby se jich lidé vyvarovali. „Každý se může těchto aktivit po dobu dvou, tří týdnů zdržet, a je pravděpodobné, že dojde k centrálnímu omezení, které bude vycházet z počtu osob, které se smějí potkávat.“

Kandidát na vakcínu

K omezení šíření koronaviru by přispěla vakcína, o jejíž vývoj se snaží několik států i soukromých společností. Prymula se nechal slyšet, že považuje za slibnou americkou vakcínu Novawax. „Mohl by to být kandidát, který splní veškeré náležitosti a bude registrován.“

Ve vývoji vakcíny nicméně vidí mnoho překážek, které se projevují při klinickém testování. Jako příklad uvedl testování vakcíny Astra-Zeneca, která byla nyní právě kvůli komplikacím pozastavena.

Vývoji očkovací látky se věnuje také českého týmu v IKEM. Proběhla zde již preklinická fáze zkoušek. Nyní by měla být nezávislými odborníky posouzena kandidátní vakcína. Podle Prymuly ale nebude pokračování ve vývoji vakcíny záviset příliš na vědeckém pohledu, ale bude se odvíjet z ekonomického pohledu.

„Vakcín vznikne určitě celá řada, trh jimi bude zaplaven a jde o to, zda bychom byli schopni cenově konkurovat s látkou, která přichází podstatně později,“ komentuje.

Ministerská mise

Nabídku vést ministerstvo zdravotnictví Prymula podle svých slov dostal od premiéra Andreje Babiše (ANO) až minulý víkend. Zvažování však netrvalo dlouho.

„Vzhledem k situaci, která tu je, nešlo uprchnout z boje, tak jsem to akceptoval,“ přibližuje Prymula.

Roli ministra zdravotnictví bere jako misi. Připouští, že jeho role na ministerstvu je úzce vázána na současnou epidemiologickou situaci.